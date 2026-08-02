علوم وتكنولوجيا

حادث جديد في ميشيجان.. هجمات سيبرانية بـ7 ولايات أمريكية خلال أسبوع

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واس - واشنطن 0 تبليغ

  • حادث جديد في ميشيجان.. هجمات سيبرانية بـ7 ولايات أمريكية خلال أسبوع 1/2
  • حادث جديد في ميشيجان.. هجمات سيبرانية بـ7 ولايات أمريكية خلال أسبوع 2/2

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - تعرضت أنظمة إمدادات المياه في ولاية ميشيجان الأمريكية لهجوم سيبراني مماثل للهجمات التي استهدفت ولاية مينيسوتا، فيما أكدت السلطات، أن الأنظمة لا تزال تعمل بأمان ولا توجد مخاطر على الصحة العامة.
وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن مرافق المياه والصرف الصحي في سبع ولايات أمريكية أبلغت منذ 27 يوليو عن حوادث سيبرانية، أدت في بعض الحالات إلى تعطيل عمليات التشغيل بعد تمكن المهاجمين من الوصول عن بُعد إلى أجهزة متصلة بالإنترنت وتغيير عناوين بروتوكول الإنترنت وكلمات المرور.

وحذرت وكالة أمن البنية التحتية والأمن السيبراني الأمريكية من هجمات تستهدف مرافق المياه والطاقة والخدمات الحكومية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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