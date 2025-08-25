ابتداءً من اليوم.. تسهيلات استثنائية من الجوازات السعودية للوافدين الراغبين بتجديد هوية مقيم

أعلنت الجوازات السعودية اليوم عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمقيمين خارج المملكة تجديد هوياتهم إلكترونيا وبسهولة دون الحاجة إلى التواجد في أرض المملكة كما كان في السابق. وستسهل هذه الخدمة على كثير من المقيمين تجديد هوياتهم وذلك في حالة عدم تواجدهم في المملكة.

تسهيلات استثنائية من الجوازات السعودية للوافدين الراغبين بتجديد هوية مقيم

قالت الجوازات السعودية إنّه بات بإمكان المقيمين من هم خارج المملكة تجديد هوية مقيم إلكترونياً عبر منصة أبشر بسهولة وذلك عبر الدخول إلى تطبيق المنصة أو موقعها الإلكتروني والقيام ببعض الخطوات البسيطة والسهلة. وبحسب إعلان الجوازات فإن هذه الخدمة تجديد هوية مقيم لمرافقي المقيمين والعمالة المنزلية حتى لوكانوا خارج المملكة.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات أنّ إتاحة هذه الخدمة تأتي في إطار خطة تحديث وتسهيل إجراءات الدخول والخروج في المملكة للمقيمين والعمالة وكذا في إطار تطوير نظام التأشيرات وذلك من أجل تعزيز جودته والمساهمة في الحصول على نتائج ممتازة في مؤشرات ومقاييس الجودة التي يتم منحها بناءً على استخدام الطرق الحديثة في تنظيم الأعمال في الهيئة العامة للجوازات.

خطوات تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر:

يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية ومرافقي المقيمين وذلك عبر منصة أبشر بسهولة من خلال القيام بالخطوات الآتية:

- الدخول إلى تطبيق أبشر أو إلى موقع المنصة الإلكتروني.

- اختيار خدمات العمالة.

- الدخول إلى قائمة خدمات

- النقر على خدمات هوية مقيم.

- تسجيل البيانات المطلوبة وارسال الطلب.

تجديد هوية مقيم لمرافقي العمالة عبر منصة أبشر:

يمكن تجديد هوية مقيم لمرافقي العمالة بسهولة وذلك عبر تطبيق أبشر أو موقع المنصة على شبكة الإنترنت وذلك باتباع الخطوات الآتية:

- فتح تطبيق أبشر أو الدخول إلى موقع المنصة الإلكتروني.

- اختيار خدمات أفراد الأسرة.

- النقر على خيار خدمات.

- اختيار خدمات هوية مقيم.

- كتابة البيانات والتأكد من صحتها ثم إرسال الطلب.