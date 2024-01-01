تراند اليوم : مطلوب سائقين للعمل بشركة لابوم للحلويات براتب 5800 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة لابوم للحلويات من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل وظائف سائقين، للعمل فورًا بفروع الشركة بأكتوبر، وذلك لحملة المؤهلات المتوسطة، براتب يبدأ من 5800 جنية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة لابوم للحلويات

مطلوب سائقين رخصة مهنية أولى وثانية.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان يكون المتقدم من سكان الجيزة أو فيصل أو المنيب، ولا يشترط السن، وتوفر الشركة للعاملين رواتب مجزية تبدأ من 5500 جنية + 300 حافز، والعمل 8 ساعات يوميًا، ووجبة، وبوم إجازة في الأسبوع، كما توفر تامين طبي واجتماعي.

وظائف أخرى: –

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة بشركة لابوم للحلويات يرجى التسجيل عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي “وظائف لابوم للحلويات” وللاستفسار يرجى الاتصال واتس آب على الرقم التالي: 01000333419