تراند اليوم : “لراحتك” أعشاب مقوية للأعصاب والعضلات تخفف من الآلام

الرياض - أميرة القحطاني - من المهم الحفاظ على الجهاز العصبي وتقويته بالمواد الطبيعية، وتعتبر أعشاب مقوية للأعصاب والعضلات تحافظ على الخلايا العصبية وتقويها، كما أنها تحسن من الحالة المزاجية والنفسية وتهدئ الأعصاب، ومنها ما يخفف الآلام وأيضًا مضاد للالتهابات وذلك من خلال استعمال أعشاب طبيعية بجرعات محددة وذلك لتجنب الآثار الجانبية.

أعشاب مقوية للأعصاب والعضلات

الجهاز العصبي كسائر أعضاء جسم الإنسان يحتاج إلى تقوية، وذلك من خلال مده بالعناصر الغذائية الموجودة في مختلف المواد الغذائية، وأبرزها الأعشاب الطبيعية التي يمكن العثور عليها عند الكثير من العطارين، وفيما يلي مجموعة من أهم الأعشاب التي تقوي الأعصاب:

الكركم: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة وبالتالي هو مضاد طبيعي لالتهابات الأعصاب ويخفف من آلامها.

الزنجبيل: يحفف آلام المفاصل والعضلات حيث يسكن الألم.

اليانسون: يقلل من الالتهابات والتشنجات العضلية، ويجب الحذر من الإفراط فيه حيث يسبب ألم المعدة والغثيان ولا يفضل للحوامل.

الزعفران: يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تخفف التهابات العضلات.

البابونج: مهدئ طبيعي ويعمل على ارتخاء الأعصاب ويساعد على النوم بعمق.

أقوى خلطة أعشاب لتقوية الأعصاب

يؤدي التوتر العصبي إلى ضعف الأعصاب وقد يُحدث التهابات فيها، لذا يمكن اللجوء إلى الخلطات الطبيعية المكونة من بعض الأعشاب المفيدة للأعصاب، والتي تساهم في تخفيف الآلام ويمكن استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المطلوبة، وفيما يلي أهم خلطات الأعشاب المفيدة للعصب:

خلطة أعشاب الجنكة: وتسمي العشبة الذكية، تساعد في تقوية الأعصاب وحمايتها وتحسين الذاكرة وتقي من أمراض الدماغ.

خلطة عشبة الميرمية: وتحتوي على الثوجون وهو مركب يحفز انتاج النواقل العصبية، وهو ما يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.

أقوى مهدئ للأعصاب طبيعي

يتساءل الكثير من الناس عن مدى فاعلية الأعشاب في علاج وتهدئة الأعصاب، بالتأكيد لها العديد من الفوائد والفيتامينات والعناصر المهمة، وفيما يلي أبرز الأعشاب المهدئة للأعصاب:

عشبة الكافا.

زهرة الآلام.

نبات الناردين المخزني.

البابونج.

نبتة اللافندر.

بلسم الليمون.

تستخدم أعشاب مقوية للأعصاب والعضلات لعلاج بعض الأعراض التي تظهر على الجهاز العصبي نتيجة بعض الأمراض مثل التهاب الأعصاب، كما أنها تعمل على تحسين المزاج وتقوية الذاكرة.