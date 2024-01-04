تراند اليوم : رسميًا إطلاق هاتف Redmi Note 13 5G في الهند بشاشة AMOLED وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل والمزيد

الرياض - أميرة القحطاني - كما هو مقرر ، قامت شركة شاومي بالكشف عن سلسلة Redmi Note 13 في الهند اليوم، وتتكون التشكيلة من ثلاثة نماذج، وهي Redmi Note 13 5G و Redmi Note 13 Pro 5G و Redmi Note 13 Pro Plus 5G ، والهواتف الثلاثة هي نفسها التي تباع في الصين، ومع ذلك، فإن طراز القياسي مختلف قليلاً لأنه يأتي بنظام كاميرا أفضل من نظيره الصيني، فلنلقِ نظرة على ما يقدمه هذا الطراز العادي بالإضافة إلى أسعاره وتوافره.

Redmi Note 13 5G

المواصفات والميزات الرئيسية

يتميز Redmi Note 13 5G بتصميم إطار مسطح،ويبدو أكثر يشبه الصندوق ويحتوي على جزيرة كاميرا مربعة.

يتميز الجهاز بشاشة AMOLED ذات ثقب مركزي مقاس 6.67 بوصة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5، وتوفر هذه الشاشة دقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل (+ FHD )، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، كماتدعم الشاشة تعتيمًا يصل إلى 1920 هرتز PWM ومستوى سطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة مجموعة شرائحMediaTek Dimensity 6080 ، ويتم إقرانها مع ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x وتخزين UFS 2.2، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل MIUI 14 استنادًا إلى Android 13 .

يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف تشتمل على مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل،وفي الأمام، يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

الميزات الإضافية الأخرى، تشمل خيارات الاتصال في الهاتف شريحتي اتصال و5G وWiFi 6E وBluetooth 5.2 وGNSS وNFC وUSB Type-C،ويأتي أيضًا مزودًا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومكبرات صوت استريو مزدوجة وفتحة بطاقة MicroSD ومكبر IR ومستشعر بصمة مثبت على الجانب وتصنيف IP54 لمقاومة رذاذ الماء.

يستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 33 وات.

سعر Redmi Note 13 5G في الهند

تشتمل بطاقة أسعار Redmi Note 13 5G الأسعار التالية في الهند:

6 جيجابايت + 128 جيجابايت (حوالي 215 دولارًا أمريكيًا)

8 جيجابايت + 256 جيجابايت (حوالي 240 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجابايت + 256 جيجابايت (حوالي 265 دولارًا أمريكيًا)

يتوفر بخيارات الألوان: الأبيض، والأسود، والذهبي، ومن المقرر أن يتم البيع الأول يوم 10 يناير عبر موقع Mi.com وAmazon ومتاجر البيع بالتجزئة.