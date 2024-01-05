تراند اليوم : عائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا.. بنكي الأهلي ومصر يطرحان شهادات ادخارية جديدة

الرياض - أميرة القحطاني - أعلن بنكي الأهلي ومصر عن طرح شهادات ادخارية جديدة لمدة عام، بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف نهاية مدة الشهادة، و23.5% بعائد شهري، وتصدر الشهادات الادخارية الجديدة، بفئات ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادات الادخارية الجديدة 2024

أوضح بنكي مصر والأهلي أن الشهادة الأولى هي شهادة ذات عائد شهري ثابت، يصرف شهريًا بقيمة 1.95% من قيمة الشهادة، بواقع 23.4% سنويًا.

أما الشهادة الثانية وهي شهادة ذات عائد ثابت يصرف في نهاية مدة الشهادة، ويبلغ 27% من قيمة الشهادة.

وتتيح الشهادات الجديدة للعملاء المصريين والأجانب إمكانية شراء الشهادات بحد أدنى 1000 جنيه مصري، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر من تاريخ إصدارها، كما يمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة.

اقرأ أيضا:

طرق شراء الشهادتين 23.5% و27% في بنكي الأهلي ومصر

يمكن شراء الشهادتين اعتبارًا من اليوم الجمعة 5 يناير 2024، على أن يتم تفعيل الشهادة اعتبار من يوم العمل التالي الموافق الاثنين 8 يناير 2024، ويمكن شراء الشهادات عبر الطرق التالية:

يمكن شراء الشهادات عبر الأنترنت البنكي اعتبارًا من اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع خلال 24 ساعة.

كما يمكن شراء الشهادات عبر خدمة الموبايل البنكي.

أو من خلال الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين بعد عودة عمل البنوك من اجازة عيد الميلاد المجيد.

ومن المتوقع أن تجذب هذه الشهادات الجديدة اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين المصريين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.