تراند اليوم : احذر.. أطعمة ومشروبات قد تزيد من أعراض نزلات البرد

الرياض - أميرة القحطاني - أطعمة ومشروبات قد تزيد من أعراض نزلات البرد.. احذرها

نزلات البرد هي عدوى فيروسية شائعة تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتتسبب في أعراض مثل السعال واحتقان الأنف والتهاب الحلق، وقد تؤدي الإصابة بنزلات البرد أيضًا إلى فقدان الشهية والتعب.

وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد، مثل الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، والمشروبات الساخنة التي تساعد على تهدئة الحلق، كما أن هناك أيضًا بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تكون غير مناسبة للاستهلاك أثناء الإصابة بنزلات البرد، وفيما يلي بعض الأطعمة والمشروبات غير المفضلة خلال الإصابة بنزلات البرد:

الأطعمة والمشروبات التي قد تجعل نزلة البرد أسوأ

الأطعمة الحارة : يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة تهيج الحلق، مما قد يؤدي إلى زيادة أعراض نزلات البرد، كما أن لها تأثير سلبي على جدار المعدة.

الأطعمة الدهنية أو المقلية أو المصنعة: يمكن أن تؤدي الأطعمة الدهنية أو المقلية إلى عسر الهضم، مما قد يجعلك تشعر بالتعب والضعف، كما أن الأطعمة المصنعة تتسبب في ضعف جهاز المناعة، لذا ينصح بضرورة تجنب هذه الأطعمة أثناء الإصابة بنزلات البرد.

المشروبات الغازية والسكريات: يمكن أن تزيد المشروبات الغازية من احتقان الأنف، حيث ان السكريات تزيد من التهابات الجيوب الأنفية، لذا يفضل تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.

القهوة والشاي: يمكن أن تؤدي القهوة والشاي إلى الجفاف، مما قد يؤدي إلى زيادة العطس والسعال، كما إنها من المشروبات الغنية بالكافيين، وتناولها يُقلل من عدد ساعات النوم، مما يضعف من جهاز المناعة، حيث يجب الحصول على نوم صحي وكافي، خلال الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد، من اجل دعم جهاز المناعة للتصدي للأمراض والفيروسات.

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الأطعمة والمشروبات التي تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد

إذا كنت تعاني من نزلة برد، فمن الأفضل تجنب الأطعمة والمشروبات السابقة، وبدلاً من ذلك تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه والخضروات، والمشروبات الساخنة، مثل الماء الدافئ بالعسل أو الشاي بالنعناع، وفيما يلي بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد: