تراند اليوم : كارفور عامل عظمة اشتري الأجهزة الكهربائية بالكامل ب 3810 جنية وقسط الباقي براحتك

الرياض - أميرة القحطاني - عروض عيد ميلاد كارفور تقدم أكبر المفاجآت للعائلات المصرية وخاصة للعرسان المقبلين على شراء الأجهزة الكهربائية لعش الزوجية، أو العائلات التي ترغب في شراء أجهزة كهربائية جديدة لمنازلهم، وتشمل العروض شاشة كبيرة وثلاجة ويوتاجاز وغسالة من أفضل الماركات في السوق المصري، وبضمان طويل ضد عيوب الصناعة، بادر الأن بالتوجة لأقرب فروع كارفور لمنزلك أو اشتري أونلاين من خلال تطبيق أو موقع الشركة، لتصلك المنتجات حتى باب البيت.

عروض كارفور الجديدة على الأجهزة الكهربائية

أعلن كارفور مصر عن عرضين مختلفين ليوفر للعملاء الفرصة للاختيار، وتشمل العروض منتجات الشاشات والثلاجات والغسالات والبوتاجازات وبتخفيضات مذهلة، ليس لها مثيل وبالاضافة لذلك فسوف تقوم بتقسيط المبلغ على مدة تصل ل 18 شهر بدون فوائد، مع فرصة لربح أجهزة كهربائية أخرى للعرسان في حال المشاركة في مسابقة كارفور واليكم العروض:

العرض الأول: بوتاجاز زانوسي 60*90 + ثلاجة شارب 396 لتر + غسالة ال جي 7 كجم + شاشة شارب 50 بوصة بقسط شهري يبدأ من 3810 جنية على 18 شهر أو سعر الكاش 68596 جنية.

العرض الثاني: بوتاجاز بريميوم 60*90 + ثلاجة فريش 471 لتر + غسالة زانوسي 8 كجم + شاشة سامسونج 58 بوصة بقسط شهري يبدأ من 4455 جنية على 18 شهر أو سعر الكاش 80196 جنية.

مسابقة كارفور للعرسان

يحتفل كارفور مصر بعيد ميلادة ال 21، لذا أعلن عن مسابقة جديدة سوف يربح من خلالها 21 عريس وعروسة مقبلين على الزواج أجهزة كهربائية مختلفة من ماركة تورنيدو، واليكم طريقة الاشتراك في المسابقة:

اكتب بوست على صفحتك الشخصية عن كيفية تعرفك على خطيبتك

قم بعمل منشن لصفحة كارفور مصر وصفحة تورنيدو

قم بعمل هاشتاج #توفير_و_مكملين و #كارفور_مصر

أكثر 21 فرصة عليها تفاعل هيكسبوا أجهزة من كارفور

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