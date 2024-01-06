تراند اليوم : أسعار الدولار اليوم السبت 6 يناير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

تم تسجيلها اليوم كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

تم تسجيل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

تم تسجيل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم إلى 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس :

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

تم تسجيل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 53.51 جنيه للشراء و 52.97 جنيه للبيع.