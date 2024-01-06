تراند اليوم : أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 6 يناير

الرياض - أميرة القحطاني - سوف نعرف أسعار الخضروات والفاكهة داخل الأسوق وذلك من خلال تعاملات اليوم، فقد تم استقرار أسعار بعض الخضروات وارتفاع البعض الأخر منها. أسعار الخضروات اليوم جاءت اليوم كالتالي: ترواح سعر البطاطس ما بين 12 إلى 14 جنيه.

وصل سعر الطماطم إلى 6.5 جنيه للكيلو.

وصل سعر البصل اليوم إلى 23 جنيه.

بلغ سعر الخيار اليوم نحو 9 جنيهات.

وصل سعر الكوسة اليوم إلى 16 جنيه.

وصل سعر الملوخية اليوم إلى 6 جنيهات.

وصل سعر البسلة إلى 23 جنيه.

وصل سعر الباذنجان إلى 5 جنيهات.

وصل سعر الفاصوليا اليوم إلى 11 جنيه.

بلغ سعر الفلفل الرومي اليوم نحو 12 جنيه.

ترواح سعر القلقاس ما بين 11 إلى 13 جنيه. أسعار الفاكهة اليوم جاءت اليوم كالتالي: تم تسجيلها اليوم كالتالي: وصل سعر الفراولة اليوم إلى 18 جنيه.

وصل سعر البرتقال اليوم إلى 7.5 جنيه.

وصل سعر الرومان إلى 23 جنيه.

وصل سعر اليوسفي اليوم إلى 8.5 جنيه.

ترواح سعر الجوافة اليوم ما بين 8 إلى 16 جنيه. تم تسجيلها اليوم كالتالي:

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