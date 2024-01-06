تراند اليوم : رصد الهاتف Vivo Y28 5G عبر شهادة Google Play Console وهذه المواصفات الرئيسية

الرياض - أميرة القحطاني - تعمل العلامة التجارية Vivo على هاتف ذكي من سلسلة Y، يطلق عليه اسم Vivo Y28 5G، وقد ظهر الهاتف الذكي في وقت سابق عبر تسريب يكشف عن تصميمه وسعره خارج الصين، والآن، تم رصد الهاتف على شهادة Google Play Console، ومن المتوقع أن يصل الجهاز القادم كخليفة لـ Vivo Y27 5G، تابع القراءة لمعرفة التفاصيل أدناه.

ظهور Vivo Y28 5G على Google Play Console

تم إدراج Vivo Y28 5G في شهادة Google Play Console برقم الطراز V2315، ويُظهر عرض الهاتف شقًا على شكل قطرة ماء وذقنًا سفليًا سميكًا، وفي الوقت نفسه، تتميز اللوحة الخلفية بتصميم ثنائي اللون مع حلقتين للكاميرا.

المواصفات الرئيسية

وفقًا لقائمة الشهادات فإن أبرز المواصفات الرئيسية فتشمل ما يلي:

سيتم تجهيز Vivo Y28 5G بمعالج MediaTek MT6833،وهو يتألف من اثنين من أنوية Cortex-A76 بتردد 2.2 جيجا هرتز وستة أنوية Cortex-A55 بتردد 2 جيجا هرتز، ويوجد GPU Mali G57 على متن الهاتف، يتوافق تكوين مجموعة الشرائح مع MediaTek Dimensity 700.

الجهاز مدرج بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت.

سيحتوي الهاتف الذكي على دقة عرض تبلغ 720 × 1612 بكسل وكثافة شاشة تبلغ 300 نقطة في البوصة.

سيتم تشغيل Vivo Y28 5G بواسطة نظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق.

وفي الوقت نفسه، كشفت المواد التسويقية المسربة أن Vivo Y28 5G سيأتي بخيارات ألوان Crystal Purple وGlitter Aqua، ويشير السعر المسرب إلى أن خيار 4 جيجابايت + 128 جيجابايت سيكلف 13999 روبية في الهند، ومن المتوقع أن يبلغ سعر طرازي 6 جيجابايت + 128 جيجابايت و8 جيجابايت + 128 جيجابايت 15499 روبية و16999 روبية على التوالي. المصدر .