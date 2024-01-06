تراند اليوم : الحكومة تقر زيادات جديدة على رواتب العاملين بالدولة والقطاع الخاص 2024 قريبا لمواجهة الغلاء

الرياض - أميرة القحطاني - في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات الحكومية منذ بدأ السنة الجديدة تآكلت الفوائد التي حصل عليها العاملين بالدولة والقطاع الخاص من زيادات في المرتبات والتي كانت الحكومة قد أقرتها خلال شهر أكتوبر الماضي مما يهدد بحدوث ركود اقتصادي في ظل عدم قدرة قطاع عريض من المواطنين على الشراء وقد أكد اعلاميون بارزين مقربين من الحكومة مثل الاعلامي مصطفى بكري خلال برنامجة التلفزيوني عن وجود توجيه رئاسي للحكومة بعمل زيادات جديدة للمرتبات خلال الفترة المقبلة.

زيادة رواتب العاملين بالدولة 2024

تبدأ الحكومة في تنظيم موازنة العام الجديد وقد وجه السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة توفير الموارد اللازمة لزيادة المرتبات للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لتجنب الأثار المترتبة عن التضخم مع تشكيل لجنة عليا لهذا الموضوع مع وجوب مراقبة الأسواق ووضع حد للتضخم وزيادة الأسعار في الأسواق واعادة الاستقرار المالي للأسر المصرية.

موعد انجاز الموازنة الجديدة 2024

من المقرر انهاء الموازنة الجديدة لعام 2024 خلال شهر مارس المقبل ومن المتوقع أن تشهد تلك الفترة زيادات جديدة في رواتب العاملين بالدولة حيث أكد الاعلامي مصطفي بكري أن الرئيس هو قائد شعبي يعلم بكل ما يمر به المواطن المصري ويري ضرورة تعويض المواطن من خلال الموازنة الجديدة مع التأكيد على الحكومة بضرورة توفير فرص عمل جديدة ومتابعة الأجهزة للأسعار ومكافة الاحتكار والفساد وتذليل العقبات للمستثمرين المصريين والأجانب.