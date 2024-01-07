تراند اليوم : أفضل الخضروات والأطعمة لخفض الكوليسترول

الرياض - أميرة القحطاني - يُعد ارتفاع الكوليسترول في الدم من العوامل الخطيرة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، لذلك من المهم الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

هناك العديد من الطرق لخفض الكوليسترول، بما في ذلك تناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. وفيما يلي أفضل الأطعمة والخضروات التي تساعد على خفض الكوليسترول:

أفضل الأطعمة والخضروات التي تساعد على خفض الكوليسترول

تلعب الخضروات دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، وفيما يلي بعض الخضروات التي تساعد على خفض الكوليسترول:

السبانخ: تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على ربط الكوليسترول في الأمعاء، مما يمنع امتصاصه في مجرى الدم، كما تحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة فهي مليئة باللوتين والبوتاسيوم والألياف، الذي يعد مصدرًا غذائيًا قويًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

البروكلي: يحتوي على مركبات نباتية تسمى مركبات السلفورافان، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، كما يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان.

الجزر: يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، والذي يتم تحويله إلى فيتامين أ في الجسم، الذي يساعد على حماية القلب والحفاظ على مستويات كوليسترول صحية، كما يحتوي الجزر على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان.

القرنبيط: يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على ربط الكوليسترول في الأمعاء، مما يمنع امتصاصه في مجرى الدم، كما يحتوي القرنبيط على مركبات نباتية تسمى مركبات الإندولات، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار.

الفاصوليا: تحتوي الفاصوليا على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والبروتين النباتي، الذي يساعد على الشعور بالشبع، مما قد يساعد على إنقاص الوزن، والذي بدوره يساعد على خفض الكوليسترول.

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بالإضافة إلى الخضروات، هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على خفض الكوليسترول، مثل:

الأسماك الدهنية: تعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والسردين والماكريل، من أفضل الأطعمة لخفض الكوليسترول، حيث تحتوي هذه الأسماك على أحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL).

الحبوب الكاملة: تحتوي الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والشعير والقمح الكامل، على الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، فهي تساعد على ربط الكوليسترول في الأمعاء، مما يمنع امتصاصه في مجرى الدم.

المكسرات والبذور: تعد المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز والفول السوداني وبذور الكتان، من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار.

الفواكه: تحتوي الفواكه على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، كما تساعد الفيتامينات والمعادن على حماية القلب من الأمراض.