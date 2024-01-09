تراند اليوم : أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - سوف نتعرف على أسعار الحديد والأسمنت داخل المصانع وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر حديد عز اليوم إلى 42800 جنيه بينما وصل سعر أسمنت الممتاز إلى 2100 جنيه. أسعار الحديد اليوم جاءت اليوم كالتالي: المنتج السعر حديد بشاي 42100 جنيه حديد سرحان 40300 جنيه حديد العتال 41500 جنيه حديد المصريين 42000 جنيه حديد الكومي 40300 جنيه حديد الداخلية 42800 جنيه حديد المراكبي 41500 جنيه حديد مصر ستيل 40200 جنيه حديد بيانكو 40000 جنيه أسعار الأسمنت تم تسجيلها كالتالي: وصل سعر أسمنت المسلح إلى 2130 جنيه.

وصل سعر أسمنت النصر إلى 2030 جنيه.

بلغ سعر أسمنت العسكري نحو 2000 جنيه.

بلغ سعر أسمنت التعمير نحو 2120 جنيه.

بلغ سعر أسمنت السويدي نحو 2350 جنيه.

وصل سعر أسمنت حلوان إلى 2040 جنيه.

وصل سعر أسمنت السويس إلى 2080 جنيه.

بلغ سعر أسمنت المخصوص نحو 2090 جنيه.

وصل سعر الأسمنت المخلوط إلى 1400 جنيه.

بلغ سعر الأسمنت الأبيض نحو 3500 جنيه.

بلغ سعر الأسمنت المقاوم نحو 2050 جنيه.

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