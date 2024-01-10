تراند اليوم : الزهايمر المبكر، ما هي الأعراض و كيفية الوقاية ؟

الرياض - أميرة القحطاني - مرض الزهايمر: هل هو مرض كبار السن فقط؟

مرض الزهايمر هو مرض عقلي تدريجي يصيب الذاكرة والتفكير والسلوك. على الرغم من أنه يصيب كبار السن بنسبة أكبر، إلا أنه يمكن أن يحدث في أي عمر.

تتمثل الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر في صعوبة تذكر الأحداث والأسماء والمواعيد، وفقدان القدرة على التنقل في الأماكن المألوفة، وصعوبة اختيار الكلمات والتعبير عن الأفكار، وتغيرات في الشخصية والسلوك.

يمكن أن تزيد عدة عوامل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، بما في ذلك التقدم في العمر، والتاريخ العائلي للمرض، وبعض الأمراض المزمنة، والتعرض للمواد السامة.

لا يوجد علاج محدد لمرض الزهايمر، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها للوقاية من المرض أو تأخير ظهوره، مثل اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب التدخين وشرب الكحول، والسيطرة على الأمراض المزمنة و متابعتها، وتحفيز العقل باستمرار من خلال التعلم والمشاركة في الأنشطة الفكرية مثل حفظ القرآن الكريم.

خلاصة القول: مرض الزهايمر هو مرض يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حياة المريض وعائلته. من المهم التعرف على أعراض المرض وعوامل خطر الإصابة به، حتى يمكن اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه أو تأخير ظهوره.