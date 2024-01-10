تراند اليوم : رابط نتيجة تحديد وضع لاجئ امم متحدة rsd.unhcregypt.org/RefugeeResult.aspx

الرياض - أميرة القحطاني - الان استفد من رابط تحديد الوضع للوصول إلى نتيجة ملفك كلاجئ unhcre gypt، تقدم الامم المتحدة خدمة تسجيل الدخول والاستعلام بنقرة زر لمعرفة معلومات حيوية عن طلبات تحديد الوضع لجميع اللاجئين بكل سهولة ويسر، شارك رقم ملفك من خلال الموقع الرسمي لامم متحدة وإعرض نتيجة تحديد وضع اللاجئ بشكل مستقل وشفاف،

امم متحدة تحديد وضع اللاجئين

إذا كنت تبحث عن معلومات تخص وضع لاجئ، فإن موقع الامم المتحدة هو وجهتك، حيث انه نقطة البداية للتأكد من المعلومات حول وضع أي لاجئ وحالة طلبه من خلال شاشة الاستعلام، كذلك يمكن الحصول ايضا على معلومات أو إرشادات وإجراءات حول خدمة تحديد وضع اللاجئ المقدمة من مفوضية السامية للامم المتحدة في مصر.

تحديد وضع لاجئ

يمكن بدء تسجيل الدخول على تحديث موقع unhcr، والانتقال إلى صفحة الاستعلام عن معلومات تحديد وضع لاجئ المتاحة، ثم تحديد اللغة المفضلة من اعلى خيارات الصفحة،ـ ثم إدخال تاريخ الميلاد بشكل صحيح من التقويم الظاهر على الشاشة، ثم إدخال رقم ملف مفوضية امم متحدة في الحقل التالي، اخيرا النقر على زر بحث نتيجة، الوصول الفوري الى تحديث تحديد وضع لاجئ والاطلاع على حالة الملف بنجاح.

رابط نتيجة تحديد وضع لاجئ

تم توفير رابط نتيجة تحديد وضع لاجئ للدخول عليهّ وإجراء استعلام بسيط، حيث يأتي الرابط ضمن موقع امم متحدة لتوفير أحدث المعلومات حول طلبات وضع اللجوء وتحديث الحالة لكل لاجئ، بمجرد فتح الرابط المرفق يمكن الانتقال لصفحة الاستعلام المباشرة الخاص بمعلومات تحديد وضع لاجئ وبدء إدخال رقم الملف والنقر على بحث نتيجة.