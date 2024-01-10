تراند اليوم : مجانا وبدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2024 على الهواء مباشرة

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الرياض - أميرة القحطاني - تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار بعد أيام قليلة، وهي الحدث الكروي الأهم في القارة السمراء، وينتظره عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، وتُقام البطولة في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل، ولذلك زادت عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمباريات البطولة، خاصةً من قبل الجماهير العربية التي ترغب في متابعة مباريات المنتخبات العربية المشاركة، ويشارك في البطولة 24 منتخباً من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، وستقام مباريات البطولة على 6 ملاعب في 4 مدن إيفوارية.
القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2024
وتمتلك قنوات beIN Sports القطرية حقوق بث مباريات البطولة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم القناة 10 قنوات مخصصة لبث البطولة، بالإضافة إلى قناة beIN Sports Connect التي تقدم خدمة البث المباشر عبر الإنترنت.
تردد قناة beIN SPORTS MAX 1:
- القمر الصناعي: Nilesat 7°W
- التردد: 12604 H
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: H
تردد قناة beIN SPORTS MAX 2:
- القمر الصناعي: Nilesat 7°W
- التردد: 12604 H
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: v
تردد قناة beIN SPORTS MAX 3:
- القمر الصناعي: Nilesat 7°W
- التردد: 12604 H
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: H
القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2024
وهناك عدد من القنوات الرياضية المفتوحة التي ستنقل مباريات البطولة مجاناً وبدون تشفير، وتشمل هذه القنوات:
- القناة الجزائرية الأرضية: والتي تمتلك حقوق مباريات المنتخب الجزائري، بالإضافة إلى عدد من المواجهات الخاصة بالمنتخبات العربية، ومباراة الافتتاح ومواجهتي نصف النهائي، كما ستنقل المباراة النهائية.
تردد القناة الجزائرية الأرضية: Programme National Algeria
- التردد: 11680
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة Sportdigital الألمانية:
- القمر أسترا سات 19
- ترددها: 11185 dvb-s2
- معدل الترميز: 22000
- الاستقطاب: v
قناة تيلي تشاد:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 12015.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
قناة Solo Calcio الإيطالية:
- القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق
- التردد: 11179
- معدل الاستقطاب: H-27500
قناة ESPN 901:
- القمر الصناعي: تيليستار 15
- التردد: 12609
- معدل الاستقطاب:H-7550
قناة TV 8.5 التركية
- القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق
- التردد: 12356 – أفقي – 7100
قناة RING HDالبلغارية:
- القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
- التردد: 12418-H-30000
وتعد هذه القنوات فرصة جيدة لمشاهدة مباريات البطولة مجاناً، خاصة بالنسبة للجماهير العربية التي تتابع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.
كما يمكن متابعة مباريات بطولة كأس أمم افريقيا 2024، عبر محطات الراديو، التي ستنقل مباريات المنتخب المصري، وذلك عبر محطات ” اون سبورت FM والشباب والرياضة “على الترددات التالية:
- محطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7.
- محطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.
جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024
|اليوم
|الفرق
|الملعب
|السبت 13 يناير
|ساحل العاج – غينيا بيساو
|استاد إبيمبي الأولمبي
|السبت 13 يناير
|نيجيريا – غينيا الاستوائية
|استاد إبيمبي الأولمبي
|الأحد 14 يناير
|مصر – موزمبيق
|ملعب فيليكس هوفويت بوانيي
|الأحد 14 يناير
|غانا – الرأس الأخضر
|ملعب فيليكس هوفويت بوانيي
|الاثنين 15 يناير
|السنغال – جامبيا
|ستاد شارل كونان باني ياموسوكرو
|الاثنين 15 يناير
|الكاميرون – غينيا
|ستاد شارل كونان باني ياموسوكرو
|الثلاثاء 16 يناير
|الجزائر – أنجولا
|ستاد شارل كونان باني ياموسوكرو
|الثلاثاء 16 يناير
|بوركينا فاسو – موريتانيا
|ستاد شارل كونان باني ياموسوكرو
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