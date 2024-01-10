تراند اليوم : احط فلوسي فين 2024؟ اعرف مميزات وعيوب حساب توفير البريد وحساب التوفير البنكي

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر حساب توفير البريد وحسابات التوفير البنكية من الأدوات المالية الشائعة التي يستخدمها الناس لحفظ وتنمية أموالهم، وتأتي حسابات التوفير بأنواع مختلفة، وتتنوع تلك الحسابات من حيث معدلات الفائدة، ومقدار الحد الأدنى المطلوب لفتح الحساب والكثير من الأمور الأخرى والتي دوما ما تقودك لاختيار أحد النوعين لحفظ أموالك، في هذا المقال، سنقوم بمقارنة حساب توفير البريد وحساب التوفير البنكي لمساعدتك في اتخاذ قرار مناسب وفقًا لاحتياجاتك وأهدافك المالية.

حساب توفير البريد 2024

يعتبر حساب توفير البريد إحدى الخيارات المتاحة للأفراد لحفظ أموالهم وتحقيق عائد عليها، وقد يتميز حساب توفير البريد بالمميزات التالية:

سهولة الاشتراك: يمكن للأفراد فتح حساب توفير البريد بمبلغ صغير وبسيط، مما يجعله خيارًا ملائمًا للأشخاص الذين يرغبون في بدء مسار التوفير. معدلات الفائدة: عادةً ما تكون معدلات الفائدة على حسابات التوفير البريدية أعلى من تلك المتاحة في حسابات التوفير البنكية، حيث تصل ل 7.75% سنويا، وهذا يمكن أن يساهم في زيادة الأموال المودعة على المدى الطويل. سهولة السحب: يمكن لصاحب حساب توفير البريد سحب الأموال من أي ماكينة atm, فرع بريدي ولا يلزمه زيارة نفس الفرع الذي تم فيه فتح الحساب، حيث يكفي إبراز البطاقة الشخصية ودفتر الإيداع. السرية والأمان: يحافظ حساب توفير البريد على سرية رصيدك المودع، وبالتالي يمنحك الشعور بالأمان في حفظ أموالك. البيانات والكشوف: يمكنك الحصول على بيان باللغة العربية دون دفع رسوم، ويمكن أيضًا الحصول على كشف حساب باللغة الإنجليزية مع دفع بعض الرسوم الإدارية.

حساب توفير البنك 2024

يعتبر حساب التوفير البنكي خيارًا آخر لتحقيق أهداف التوفير المالي، وقد يتميز حساب التوفير البنكي بالمميزات التالية:

سهولة الوصول: يمكنك سحب الأموال من حساب التوفير البنكي من خلال أجهزة الصراف الآلي في أي وقت ومن أي مكان، هذا يوفر لك مرونة وسهولة الوصول إلى أموالك.

مناسب للعمليات المصرفية اليومية: إذا كنت تقوم بالعديد من العمليات المصرفية اليومية، مثل الدفعات والتحويلات، فقد يكون حساب التوفير البنكي هو الخيار المناسب لك، حيث يمكنك الوصول إلى مجموعة من الخدمات المصرفية الإضافية مثل دفاتر الشيكات لسهولة العمليات المالية.

توزيع الأرباح: قد يتم دفع الأرباح على حساب التوفير البنكي سنويًا أو شهريًا، وهذا يسمح لك بتحقيق عائد إضافي على أموالك.

ومع ذلك، هناك أيضًا بعض العيوب المحتملة لحساب التوفير البنكي:

حد أدنى للرصيد: قد يتطلب فتح حساب التوفير البنكي وجود حد أدنى من الرصيد. قد تختلف هذه القيمة من بنك لآخر، وقد يكون هذا التطلب غير مناسب للأشخاص الذين يرغبون في بدء التوفير بمبلغ صغير.

معدلات الفائدة: عادةً ما تكون معدلات الفائدة على حسابات التوفير البنكية أقل من تلك المتاحة في حساب توفير البريد، قد يكون هذا الاختلاف في معدلات الفائدة هو عامل يجب أن تأخذه في الاعتبار عند اتخاذ قرارك.

بناءً على المقارنة أعلاه، يجب عليك اختيار الخيار الذي يناسب احتياجاتك وأهدافك المالية، إذا كنت تبحث عن سهولة الوصول والمرونة، فقد يكون حساب التوفير البنكي هو الأنسب لك.