تراند اليوم : معاش تكافل وكرامة لعام 2024: استعلم عن طلبك بعد نزول الأسماء الجديدة لشهر يناير

الرياض - أميرة القحطاني - تعدُّ برامج الحماية الاجتماعية من أهم الإجراءات التي تسعى الحكومات إلى توفيرها للمواطنين لضمان حياة كريمة ومستقرة لجميع فئات المجتمع وخاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم، ومن بين هذه البرامج المهمة تأتي برنامج تكافل وكرامة في مصر، الذي يهدف إلى توفير دعم مالي للأسر ذات الدخل المحدود والمحتاجة للدعم، في هذا المقال، سنستعرض طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2024، وذلك من خلال استخدام الرقم القومي للفرد.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

ادخل على الرابط التالي (https://tk.moss.gov.eg/)

بعد الدخول للموقع، ستُطلب منك ادخال رقمك القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

بعد إدخال الرقم القومي، اضغط على زر “استعلام” أو “تأكيد”، وسيتم معالجة الاستعلام ليتم عرض نتيجة لاستعلامك.

بعد تنفيذ الخطوات السابقة، ستظهر لك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2024، ستتضمن النتيجة حالة المعاش الخاص بك، سواء كان ساريًا أو تم تجميده، قد يتم عرض معلومات إضافية حول المدفوعات السابقة والقادمة، وأيضًا الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المعاش.

شروط الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

يجب أن تنطبق على الأفراد شروط محددة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، من بين هذه الشروط:

عدم العمل في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو القطاع الخاص براتب تأمين يتجاوز 400 جنيه مصري.

عدم استلام أي معاش تأمين آخر أو مساعدة ضمانية.

أن يكون لدى الأسرة التي تقدم بالطلب أطفالًا حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، مع وجود أطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا في مراحل تعليمية مختلفة.

تقديم المستندات المطلوبة، مثل نسخ بطاقات الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثائق الزواج أو الطلاق، إيصالات استهلاك الكهرباء، أوشهادة لجنة طبية تشير إلى وجود إعاقة بنسبة 50% كحد أدنى، بالإضافة إلى المستندات الأخرى المطلوبة.

يجب على الأفراد الذين يتقدمون بطلب للحصول على معاش “الكرامة” أن يكونوا كبار سن يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، أو أفرادًا يعانون من إعاقات أو أمراض تمنعهم من العمل (مدعومة بفحص طبي)، أو أيتام غير مستفيدين من رعاية والديهم.