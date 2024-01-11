تراند اليوم : وظائف خالية بشركة أسواق العثيم لجميع المؤهلات وبرواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة أسواق العثيم عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة، لجميع المؤهلات، وذلك للعمل فورًا بفروع الشركة بالشرقية، ونتعرف الآن على تفاصيل الوظائف المطلوبة والشروط وطريقة التقديم عليها، على النحو التالي: –

وظائف شركة أسواق العثيم

مطلوب كاشير. مطلوب مدير فرع. مطلوب منسق ممرات. مطلوب مشرف كاشير. مطلوب بائعين عطارة. مطلوب بائعين لحوم. مطلوب بائعين بقالة. مطلوب مشرف لحوم. مطلوب مشرف بقالة.

الشروط والمزايا

يشترط لشغل الوظائف جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، ولا يشترط خبرة، وموقف واضح من التجنيد، وتقدم الشركة مرتبات مجزية حسب كل وظيفة، والعمل 9 ساعات، واجازات سنوية، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

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طريقة التقديم على وظائف أسواق العثيم لجميع المؤهلات

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف أسواق العثيم” ثم الحضور للمقابلات الشخصية، بالعنوان التالي: نادي الشرقية الرياضي بالزقازيق، وذلك يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024.