تراند اليوم : إحصل الان على كود فودافون كاش ATM للاستفادة من السحب الفوري

الرياض - أميرة القحطاني - فودافون كاش ATM، اعلنت شركة فوادفون مصر إطلاق خدمة عملاء جديدة تسهل لهم سحب وإدارة أموالهم من محفظة فودافون كاش ضمن معاملة مالية تسمح لهم بسحب اموالهم بحرية من أجهزة الصرف الـ ATM بعد تفعيل كود بسيط مرتبط بحساب فودافون كاش يقوم به العميل وبالتالي إمكانية سحب المبلغ المحدد مسبقاً من أي ماكينة ATM متوافقة مع خدمة الكود،

هل لك ان ان تتخيل سرعة تفعيل كود فودافون كاش ATM الذي أتيحت مؤخراً، إذا ما كنت تبحث وترغب بالسيطرة الكاملة على اموالك وسحب جزء منها الموجودة في حساب فودافون كاش بعد إتمام تعليمات الكود وذلك لاستلاما المبلغ نقدا من أي ماكينة ATM تتبع أحد البنوك المصرية التي تدعم هذه الخدمة مع تطبيق رسوم زهيدة لعملية المبلغ المسحوب، سنتعرف عليها بتفاصيلها في السطور التالية.

المبلغ المسحوب

VODAFONE CASH ATM FEES: تطبق رسوم نسبتها 1% فقط من المبلغ المسحوب من ماكينة ATM من قبل العميل ضمن عملية السحب الواحدة التي يجريها.

تطبق رسوم نسبتها 1% فقط من المبلغ المسحوب من ماكينة ATM من قبل العميل ضمن عملية السحب الواحدة التي يجريها. يجب الاخذ بعين الاعتبار أنه تم وضع حداً أدنى لهذا الرسم قيمته 3 جنيهات، مما يعني انه بغض النظر عن قيمة المعاملة، لن يقل الرسم عن 3 جنيهات.

كيف اسحب من ماكينة ATM

يمكن تفعيل الكود الخاص بفودافون كاش ATM بسهولة ويسر من قبل العميل في أي وقت وذلك بإتباع الخطوات والتعليمات في السطور التالية.

يجب ان تكون قد قمت بالفعل بتسجيل وتفعيل خدمة فودافون كاش على رقمك المحمول من فودافون

يجب ان يكون لديك رصيد كافٍ في حساب فودافون كاش الخاص بك لإجراء السحب أو لتغطية رسوم المعاملة.

ابحث عن أجهزة الصرافة الآلي التي تدعم خدمة فوادفون كاش، والتي غالباً ما تحمل شعار فودافون كاش.

على شاشة الصراف الآلي، اختر خيار فودافون كاش ثم خدمات بدون بطاقة ثم خدمة السحب

اتبع التعليمات على شاشة الـ ATM وأدخل رقم هاتفك المحمول والمبلغ الذي ترغب في سحبه

سوف تتلقى رسالة نصية تحتوى على كود OTP بمجرد تفعيل كود فودافون كاش من ATM

ستحتاج إلى إدخال كود التأكيد الذي تلقيه على شاشة الماكينة للمتابعة

أخيرا ستقوم ماكينة ATM بإخراج المبلغ النقدي الذي طلبته.

ماهو كود فودافون كاش ATM

أطلقت فودافون أحدث كود للسحب من ATM وهو #22*9، يمكن إستخدام الكود المذكور من خلال لوحة مفاتيح الهاتف والضغط على الاتصال ثم اختر السحب من القائمة، ثم تحديد المبلغ المراد سحبه، ادخال رقم سري لحساب فودافون كاش الخاص بك، استلم الكود المتغير المؤقت لإستخدامه في عملية السحب من ماكينة ATM