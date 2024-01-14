تراند اليوم : أسعار الذهب في يوم مصر الأحد الموافق 14-1-2024

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الرياض - أميرة القحطاني - أسعار الذهب في يوم مصر الأحد الموافق 14-1-2024، اسعار الذهب في محلات الصاغة ارتفعت لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر بمقدار 32 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة في يوم الأحد 14 يناير 2024.
عن أمس السبت، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا بالدولار في آخر تعاملات البورصات العالمية.
أسعار الذهب في يوم الأحد الموافق 14-1-2024 في محلات الصاغة
فيما يلي نرصد آخر تحديث لـسعر الذهب اليوم محلياً وعالمياً في كل لحظة من اللحظات من خلال الجمل التالية:
- تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 اليوم بمبلغ 3748 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 3702 جنيهًا.
- تم تسجيل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم بقيمة 3436 جنيهًا للبيع، مقابل 3394 جنيهًا للشراء.
- سجّل سعر الذهب عيار 21 اليوم 3280 جنيهًا للبيع و 3240 جنيهًا للشراء. .
- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 2811 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء 2777 جنيهًا. .
- تم تسجيل سعر قياسي لعيار 14 اليوم بقيمة 2186 جنيه للبيع، بينما بلغت قيمته 2160 جنيه للشراء.
- تسجّل سعر عيار 12 اليوم 1874 جنيهًا للبيع، مقابل 1851 جنيهًا للشراء. .
- تم تسجيل سعر جنيه الذهب بقيمة 26240 جنيهًا للبيع وبقيمة 25920 جنيهًا للشراء. .
- سجل سعر أونصة الذهب عالمياً ٢٠٥٠ دولارًا لفترة البيع، بينما سجل سعره ٢٠٤٩ دولارًا لفترة الشراء.
تقارير أسعار الذهب اليوم الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ تكشف أن سعر عيار ٢١ في مصر في هذا اليوم هو الآن.
أسباب ارتفاع سعر الذهب اليوم
يعزو الخبراء الاقتصاديون ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد 14 مايو 2024 إلى انخفاض أسعار الذهب المحلية خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع سعر الذهب، الذهب عالميًا بالدولار للأسباب التالية:
- تعد ارتفاع أسعار النفط الخام أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في زيادة أسعار الذهب ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط.
- نتيجةً للاستمرار في التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وفي اليمن بشكل خاص، وذلك بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في العملية العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن، هناك زيادة في الطلب على شراء الذهب كملاذ آمن.
- تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الذهب نظراً لتقليل تكلفة الاستثمار في البدائل الأخرى.
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