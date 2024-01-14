تراند اليوم : أطعمة تساعدك على النوم الدافئ في الشتاء

الرياض - أميرة القحطاني - في فصل الشتاء، قد يكون من الصعب النوم بسبب البرد، يمكن أن يؤدي هذا إلى صعوبة النوم، وزيادة التوتر، وانخفاض الطاقة، ومع ذلك يمكن أن تساعدك بعض الأطعمة على الشعور بالدفء والاسترخاء قبل النوم، هذه الأطعمة تحتوي على العناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم وتقليل التوتر.

9 أطعمة تساعدك على النوم الدافئ في الشتاء

سمك السلمون

يحتوي سمك السلمون على نسبة عالية من أوميغا 3، والتي يمكن أن تساعد في دعم الدورة الدموية وتوفير الدفء.

الخضروات الجذرية

تساعد الخضروات الجذرية، مثل الجزر والبطاطس والبقدونس، على الاحتفاظ بحرارة الجسم جيدة قبل النوم.

الموز

يحتوي الموز على فيتامينات ومعادن تساعد على الاسترخاء، كما أنه يحتوي على المغنيسيوم الذي يمكن أن يعمل كمرخي طبيعي للعضلات.

الحليب الدافئ

يساعد كوب دافئ من الحليب قبل النوم على الاسترخاء والنوم بسرعة.

شاي الأعشاب

يعد شاي الأعشاب، مثل النعناع والكركديه والمريمية، من الخيارات القابلة للتطبيق التي ستوفر الدفء المريح قبل الدخول إلى السرير.

الشوفان

يعد الشوفان مصدرًا كبيرًا للألياف ومفيدًا لمشاكل الجهاز الهضمي، كما أنه يمكن أن يساعدك على الاسترخاء والحصول على نوم جيد ليلا.

اللوز

يعد اللوز مثالًا جيدًا للحصول على الدهون الصحية في نظامك الغذائي، ويمكن أن يساعدك على الاحتفاظ بحرارة الجسم.

الخاتمة:

بإضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي، يمكنك المساعدة في الحفاظ على دفئك والاسترخاء قبل النوم، مما يجعل من السهل عليك الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً.