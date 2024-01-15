تراند اليوم : فرص عمل بشركة بطاطس اند زلابيا للمؤهلات المتوسطة

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن مطاعم بطاطس اند زلابيا عن حاجتها إلى شغل وظائف عضو فريق، للعمل فورًا بفروع الشركة في أكتوبر والتجمع ومدينتي والعبور ومصر الجديدة ووسط البلد ومدينة نصر، برواتب مجزية تبدأ من 4650 جنية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:
وظائف مطاعم بطاطس اند زلابيا
- مطلوب أعضاء فريق، مؤهلات متوسطة.
الشروط والمزايا
يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، وان يقدم موقف واضح من التجنيد.
وظائف أخرى: –
وتقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 4400 إلى 4650 جنية، شامل بدل مواصلات وحوافز، كما توفر سكن للمغتربين وبرامج تدريبية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية وتامين على الحياة ضد الحوادث.
للتقديم على الوظائف
للراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف مطاعم بطاطس اند زلابيا” وإدخال كافة البيانات من الاسم ثلاثي ورقم الهاتف والسن وكافة البيانات المطلوبة.
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