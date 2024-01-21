عصير كالامانسي: الفوائد والوصفة والآثار الجانبية

الرياض - أميرة القحطاني - يعد شرب عصير كالامانسي ممارسة شائعة جدًا في أجزاء معينة من آسيا، نظرًا لقدرته على إزالة السموم من الجسم، والنكهة الفريدة للعصير، وهو مشتق من فاكهة كالامانسي، وهي مجموعة متنوعة من الحمضيات تسمى عادة الليمون الذهبي ، يُعرف كالامانسي أيضًا باسم كالاموندين أو الجير الفلبيني، ويعرف علميًا باسم سيتروفورتونيلا ماكروكاربا، وهي فاكهة عبارة عن هجين من أحد أعضاء جنس الحمضيات، أي البرتقال والبرتقال الذهبي، وتزرع على نطاق واسع في جنوب شرق آسيا، وخاصة في الفلبين، هذه الفاكهة الحامضة غنية بفيتامين C وبعض مضادات الأكسدة، مثل الليمونين ، وكذلك البوتاسيوم وفيتامين أ والكالسيوم، وعلى الرغم من أن عصير هذه الفاكهة حامض ، إلا أن الكثير من الناس ما زالوا يستهلكونه بانتظام حيث يُعتقد أن له فوائد صحية متعددة.

عصير كالامانسي

فوائد عصير كالامانسي

قد تشمل أهم فوائد هذا العصير قدرته على تعزيز جهاز المناعة، وتهدئة الحموضة ، والمساعدة في إنقاص الوزن ، وتحفيز النمو والإصلاح، وتبييض الجلد، وإزالة السموم من الجسم، وخفض نسبة الكوليسترول، وإدارة مرض السكري ، والتخفيف من التهابات الجهاز التنفسي، من بين أمور أخرى تشمل ما يلي:

قد يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول

وجدت الأدلة المتناقلة وبعض الدراسات أن هذا العصير قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول لديك، وهي خطوة مهمة نحو فقدان الوزن وتجنب متلازمة التمثيل الغذائي، وقد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، علاوة على ذلك، تتحدث دراسة من جامعة الحبل بلا دنس عن الخصائص المضادة لتولد الأوعية ومضادات الأكسدة لمستخلص قشر الكالامانسي الإيثانولي.

يمكن أن تعزز الحصانة (المناعة)

إنه معبأ بفيتامين C والمواد المغذية المفيدة الأخرى ، لذا تم استخدام عصير كالامانسي في الطب الشعبي كمعزز للمناعة لأجيال، ويبدو أن لديه القدرة على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء ومواجهة الآثار السلبية للجذور الحرة، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للبكتيريا.

قد يخفض الحموضة

وعلى الرغم من احتواء هذه الفاكهة على نسبة عالية من حمض الستريك ، إلا أن الكثير من الناس يشربونها باعتبارها مادة مهدئة للمعدة، تلقي دراسة نشرت في مجلة صحة الفم الدولية الضوء على الخاصية المضادة للالتهابات للعفص الموجودة في قشرة كالامانسي، من المحتمل أن يساعد هذا في خفض مستويات الالتهاب عند تناوله باعتدال، وقد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالقرح، ويحميك من مرض الارتجاع الحمضي.

يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين

فيتامين C هو عنصر حاسم في إنتاج الكولاجين، وهو المركب اللازم لتكوين كل أنسجة الجسم، يمكن لهذا العصير الغني بهذا الفيتامين أن يوفر دفعة من حمض الأسكوربيك الذي قد يسهل قدرة الجسم على النمو، بالإضافة إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن الإصابة أو المرض أو الجراحة.

قد يساعد في إدارة مرض السكري

بعد دراسة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة Biomolecules، تم تحديد وجود الايسوفلافون نارينجينين في عصير كالامانسي، وتم إجراء المزيد من الأبحاث، المذكورة في المجلة الدولية للعلوم والأبحاث ، حول تأثيراته المعتدلة على نسبة السكر في الدم، وأظهرت النتائج آثارًا إيجابية لتنظيم إطلاق الجلوكوز والأنسولين في مجرى الدم، وهو خبر ممتاز لمرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.

يمكن أن لعب دورا نشطا في فقدان الوزن

يعتبر هذا العصير الاستوائي أسطوريًا في الطب الشعبي لتأثيره على فقدان الوزن، كما هو الحال مع العديد من عصائر الليمون، قد يكون لديه القدرة ليس فقط على تعزيز عملية التمثيل الغذائي للشخص ولكن أيضًا التخلص من العديد من السموم الموجودة في الجسم والتي تساهم في تخزين الدهون.

من خلال زيادة سرعة التمثيل الغذائي، يمكن لهذا العصير أن يحسن حرق الدهون طوال اليوم، ويزيل السموم من الجسم ويساعد جميع أجهزة الجسم على العمل بسلاسة أكبر ويعمل بشكل صحيح، مما يساعد في حرق السعرات الحرارية. يشرب الكثير من الناس كوبًا من عصير الكالامانسي كل صباح لتحفيز الجسم وتحقيق أهداف فقدان الوزن، ومع ذلك، هناك نقص في الأبحاث لدعم هذه الادعاءات، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفحص آثار هذا العصير على إدارة الوزن .

قد يحسن صحة الجهاز التنفسي

تعتبر العديد من الثقافات أن مستوى حمض الستريك القوي في عصير الكالامانسي يقطع البلغم والمخاط، حيث تعيش العدوى وتنتشر غالبًا، بينما يهدئ أيضًا الالتهاب في الحلق والجهاز التنفسي.

العناية بالبشرة

في آسيا، يستخدم الناس عصير كالامانسي على بشرتهم كعامل تبييض طبيعي، بالإضافة إلى تنظيف البشرة من العيوب أو تغير اللون، يمكنها أيضًا توصيل مضادات الأكسدة إلى الجلد مما يمنع التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

قد يساعد في إزالة السموم من الجسم

يشتهر عصير الكالامانسي بقدرته على تحفيز التبول وطرد الفضلات من الكلى، ويعتقد في العديد من الثقافات أنه عامل قوي لإزالة السموم، علاوة على ذلك، فإنه قد يقوي أيضًا وظائف الكبد والكلى والمرارة مما يساعدك على التخلص من السموم الزائدة.

وصفة عصير كالامانسي

يمكنك بسهولة صنع عصير كالامانسي في المنزل، بشرط أن تتمكن من الوصول إلى هذه الفواكه الغريبة، خارج جنوب شرق آسيا، أفضل فرصة للعثور على هذه الفاكهة هي في متاجر البقالة المتخصصة أو متاجر الاستيراد.

المكونات

12-14 ثمرة كالامانسي

3/4 كوبسكر أو عسل

2 كوبماء

التحضير

اغسلي ثمار الكالامانسي جيدًا.

قطعي الثمار إلى نصفين واستخدمي عصارة الليمون لاستخراج العصير.

بدلًا من ذلك، يمكنك تقطيع الجزء العلوي من الليمون الحامض، مع الحرص على عدم تقطيع البذور،باستخدام يديك، قم بعصر أكبر قدر ممكن من العصير من الليمون في مصفاة.

يُضاف السكر والماء إلى عصير الكالامانسي الطازج ويُقلب جيدًا.

تذوقي العصير، وإذا كان قابضًا أو حامضًا جدًا، أضيفي المزيد من السكر أو الماء،يضيف بعض الأشخاص العسل بكميات كبيرة (كوب واحد) لموازنة الطعم.

ضعي العصير في الثلاجة، ثم قدميه باردًا واستمتعي به.

ملحوظة:

تقليديًا، يتم استخدام الكثير من السكر أو العسل لتحلية العصير، ومع ذلك، يمكنك شربه بدون مواد تحلية أو تعديل السكر حسب ذوقك والاستمتاع بفوائد هذا العصير.

الآثار الجانبية المحتملة لـ عصير كالامانسي

يتمتع هذا العصير البسيط بالعديد من الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب ولكنه قد يسبب ضائقة معوية ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل في الكلى، ومن الأفضل استشارة الطبيب قبل إضافة هذا العصير إلى نظامك الغذائي.