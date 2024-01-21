أسعار الذهب تخاصم العرسان وترتفع وتقترب من 4000 جنية للجرام

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد أسعار الذهب في مصر قفزة جديدة وارتفاعًا مستمرًا خلال جلسة التداول الحالية، حيث تعد أسعار الذهب أحد العوامل الهامة التي يتابعها المستثمرين والمهتمين بسوق الذهب، وتعكس التغيرات في الطلب والعرض وتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على الأسعار، وعلى الرغم من جهود الحكومة في ضبط الأسعار والقبض على محتكري الذهب في السوق المصري، وكان آخرهم القبض على امبراطور الذهب (روماني . ع) والذي تم القبض علية وبحوزته 160 كجم من الذهب الغير مدموغ بالإضافة لعملات أجنبية، يستمر سعر الذهب في الارتفاع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

مع بداية جلسة التداول الحالية، شهد سعر الذهب اليوم الأحد 21 يناير 2024 في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زاد سعر الجرام بمقدار 85 جنيهًا مقارنة بسعره في بداية التعاملات، وفقًا لتصريحات نادي نجيب، السكرتير العام لشعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، واليكم آخر الأسعار المعلنة اليوم:

سعر الذهب عيار 24: 3971 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 3475 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 2979 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 14: 2317 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 10: 1655 جنيهًا للجرام.

سعر أوقية الذهب: 123511 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 27800 جنيهًا.

تأثير العوامل العالمية على أسعار الذهب

تعتبر العوامل العالمية أيضًا أحد العوامل المؤثرة في تحركات أسعار الذهب، وفي نهاية تعاملات الجمعة الماضية، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا عالميًا ليصل سعر الأوقية (31.1 جرام عيار 24) إلى نحو 2029 دولارًا أي ما يعادل 62.899 جنية طبقا لسعر الدولار بالبنوك والذي يعادل 31 جنية تقريبا، وقد سجلت زيادة قدرها 6.15 دولار، بنسبة 0.3%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج. يجب الإشارة إلى أن الأسواق العالمية تشهد عطلة أسبوعية، بما في ذلك بورصات السلع والمعادن.

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