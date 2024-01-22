منخفض جوى وأمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 22 يناير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين 22 يناير 2024، حيث من المتوقع أن يسود طقس غير مستقر على أنحاء البلاد بدءًا من اليوم الإثنين، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة، ويصاحب هذا المنخفض الجوي سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 4 درجات مئوية، بالإضافة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وفيما يلي الأماكن المتوقعة أن تشهد سقوط أمطار:

أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

تكون الأمطار خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

يصاحب ذلك اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار، وتستمر هذه الأجواء الماطرة حتى يوم الثلاثاء.

حالة الطقس اليوم الاثنين 22 يناير 2024

يشهد طقس اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفئ على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على باقي الأنحاء.

حيث من المتوقع سقوط أمطار بنسبة حدوث 60% تقريبًا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بينما تكون خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق القاهرة الكبرى.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 21 درجة مئوية 15 درجة مئوية الإسكندرية 20 درجة مئوية 14 درجة مئوية العلمين 20 درجة مئوية 14 درجة مئوية العاصمة الإدارية 21 درجة مئوية 15 درجة مئوية 6 أكتوبر 21 درجة مئوية 15 درجة مئوية السلوم 18 درجة مئوية 12 درجة مئوية بنها 20 درجة مئوية 15 درجة مئوية دمنهور 21 درجة مئوية 14 درجة مئوية رأس غارب 26 درجة مئوية 15 درجة مئوية الغردقة 20 درجة مئوية 14 درجة مئوية وادي النطرون 20 درجة مئوية 15 درجة مئوية كفر الشيخ 20 درجة مئوية 14 درجة مئوية مرسى علم 27 درجة مئوية 15 درجة مئوية المنصورة 20 درجة مئوية 14 درجة مئوية الزقازيق 21 درجة مئوية 15 درجة مئوية شلاتين 20 درجة مئوية 14 درجة مئوية شبين الكوم 20 درجة مئوية 15 درجة مئوية حلايب 17 درجة مئوية 12 درجة مئوية طنطا 21 درجة مئوية 15 درجة مئوية أبورماد 20 درجة مئوية 15 درجة مئوية دمياط 20 درجة مئوية 14 درجة مئوية رأس حدربة 18 درجة مئوية 12 درجة مئوية بورسعيد 20 درجة مئوية 14 درجة مئوية الفيوم 21 درجة مئوية 15 درجة مئوية الإسماعيلية 20 درجة مئوية 14 درجة مئوية بني سويف 20 درجة مئوية 14 درجة مئوية السويس 20 درجة مئوية 14 درجة مئوية المنيا 22 درجة مئوية 14 درجة مئوية العريش 22 درجة مئوية 14 درجة مئوية أسيوط 22 درجة مئوية 14 درجة مئوية رفح 22 درجة مئوية 14 درجة مئوية رأس سدر 23 درجة مئوية 14 درجة مئوية سوهاج 23 درجة مئوية 12 درجة مئوية قنا 26 درجة مئوية 11 درجة مئوية نخل 24 درجة مئوية 14 درجة مئوية كاترين 27 درجة مئوية 14 درجة مئوية الأقصر 27 درجة مئوية 03 درجة مئوية أسوان 25 درجة مئوية 18 درجة مئوية الطور 25 درجة مئوية 14 درجة مئوية الوادي الجديد 25 درجة مئوية 14 درجة مئوية طابا 24 درجة مئوية 14 درجة مئوية أبو سمبل 28 درجة مئوية 14 درجة مئوية شرم الشيخ 26 درجة مئوية 11 درجة مئوية

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