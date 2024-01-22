إضافة العسل إلى الماء الساخن يمكن أن يكون سامًا.. وهذا هو السبب؟

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر إضافة العسل إلى الماء الساخن بمثابة إكسير عندما يتعلق الأمر بعلاج المشاكل الصحية، ولهذا السبب يتم استخدامه على نطاق واسع في منازلنا، فهو من الفوائد الصحية المتنوعة إلى التأثير الإيجابي الذي يحدثه على بشرتنا وشعرنا، يعتبر العسل قويًا، ومع مدى تأثير العسل في حياتنا، فقد تم نصح معظم الناس بتناول الماء الساخن مع العسل أول شيء في الصباح على معدة فارغة، وسط الاعتقاد بأن القيام بذلك يزيل جميع السموم الموجودة في الجسمك ويحافظ على الصحة،ولكن هناك شيئًا عن هذا، يجب ان تعرفه وهو إن مزج العسل مع الماء الساخن يمكن أن يكون بمثابة السم ويجب تجنب شربه.

إضافة العسل إلى الماء الساخن يمكن أن يصبح ساماً

بالطبع ليس النية هي إخافتك، ولكن إذا كنت قد قمت بتسخين العسل، فربما تحتاج إلى التوقف عن القيام بذلك، إذا كنت تتساءل عن درجة الحرارة التي يصبح فيها العسل سامًا، فيجب أن تعلم أنه لا ينبغي أبدًا تسخين العسل أو طهيه أو تسخينه تحت أي ظرف من الظروف.

وجدت دراسة نشرت في مجلة AYU أنه عند درجة حرارة 140 درجة، يصبح العسل سامًا، فعندما تخلط العسل مع الحليب الساخن أو الماء، يصبح ساخنًا ويصبح سامًا.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر الباحثون أيضًا أن العسل يحتوي على سكريات طبيعية، وأن تسخين أي شيء يحتوي على السكر يمكن أن يطلق 5-هيدروكسي ميثيل فورفورال أو HMF الذي يعتقد أنه مسبب للسرطان بطبيعته.

إليك ما يمكنك فعله

أفضل شيء يمكنك القيام به هو شراء واستهلاك العسل الخام أو غير المعالج، نعم، قد يستغرق الأمر المزيد من البحث والجهد لشرائه، ولكن لا شيء يمكن أن يضاهي النقاء الذي يمكن أن يقدمه العسل الخام .

يمكنك تناول ملعقة صغيرة من العسل الخام كل صباح، بدلا من خلط العسل في الماء، بالإضافة إلى ذلك، تجنب تسخين الماء أو الحليب عند إضافة العسل لأنه قد يصبح سامًا، لذلك، يمكن أن يكون العسل رائعًا للغاية لصحتك ولكن عليك أن تستهلكه بالطريقة الصحيحة.