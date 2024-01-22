خالد بيبو: كولر اختار 10 ناشئين لضمهم إلى معسكر الأهلي بالإمارات

الرياض - أميرة القحطاني - أشاد الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، بتوقيت وأجواء معسكر الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، معبرًا عن أمله في أن يستفيد اللاعبون إلى أقصى حد من هذا المعسكر.

بدأ الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي معسكرًا مغلقًا في الإمارات يوم السبت الماضي، استعدادًا للمرحلة المقبلة، حيث يستعد الفريق للعديد من المواجهات الهامة على المستوى المحلي والقاري عقب عودة لاعبيه الدوليين المشاركين مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار، وتحديدًا في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يُقام معسكر المارد الأحمر في إمارة عجمان برعاية شركة “لارز للتطوير العمراني”، وهي إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار.

كما أكد بيبو، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اختار 10 لاعبين من الناشئين للانضمام إلى المعسكر، وأضاف: “وجود هذه المجموعة الكبيرة مع الفريق الأول في معسكر مغلق يُعتبر فرصة مميزة لهم لإثبات أنفسهم”.

وثنى مدير الكرة في النادي الأهلي، على حالة التركيز لدى جميع اللاعبين، متمنيًا أن يستفيد الجهاز الفني إلى أقصى حد من معسكر الفريق في الإمارات.