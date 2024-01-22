أسعار فوانيس رمضان 2024 لجميع الأنواع والأشكال والأحجام

الرياض - أميرة القحطاني - أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك لعام 2024، ويزداد اهتمام الكثير من المواطنين بالبحث عن أسعار فوانيس رمضان 2024 بمختلف أنواعها وأشكالها وأحجامها. وفيما يلي قائمة بأسعار فوانيس رمضان 2024 لجميع الأنواع والأشكال والأحجام: حسب نوع المادة المصنوعة منها: فوانيس رمضان الخشبية: تتراوح أسعارها ما بين 100 جنيه إلى 500 جنيه.

فوانيس رمضان البلاستيكية: تتراوح أسعارها ما بين 50 جنيها إلى 200 جنيه.

فوانيس رمضان المعدن: تتراوح أسعارها ما بين 200 جنيه إلى 1000 جنيه.

فوانيس رمضان الكريستال: تتراوح أسعارها ما بين 500 جنيه إلى 5000 جنيه. حسب الحجم: فوانيس رمضان الصغيرة: تبدأ أسعارها ما بين 100 جنيه مصري إلى 200 جنيه.

فوانيس رمضان المتوسطة: تتراوح أسعارها ما بين 200 جنيه إلى 500 جنيه.

فوانيس رمضان الكبيرة: تتراوح أسعارها ما بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه. حسب التصميم: فوانيس رمضان الخيامية: تبدأ أسعارها من 210 جنيهات للحجم المتوسط.

فوانيس رمضان الأكريليك: تبدأ أسعارها من 275 جنيها للحجم المتوسط.

فوانيس رمضان للأطفال: تتراوح أسعارها ما بين 120 إلى 200 جنيه. أماكن بيع فوانيس رمضان 2024: منطقة السيدة زينب: تُعتبر هذه المنطقة من بين أشهر الأماكن في مصر القديمة لبيع فوانيس رمضان، حيث يوجد بها عدد كبير من الشوادر والمحلات التي تقدم فوانيس بجميع أشكالها وأحجامها.

شارع الخيامية في منطقة الدرب الأحمر: يُعتبر هذا الشارع مسقوفًا ومنتشر فيه محلات لصناعة قماش الخيامية.

منطقة الحسين وخان الخليلي: تُعتبر منطقة الحسين وخان الخليلي من بين المناطق التي تتميز بتوفر الفوانيس بجميع أشكالها، وتتميز أيضًا بأجواء روحانية رائعة.

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