عرفة ماركت تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب عن توافر عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة، للعمل بشركة عرفة ماركت فرع الفيوم، ونتابع الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم على الوظائف.

وظائف شركة عرفة ماركت

مطلوب مدير فرع.

مطلوب مشرقين مواقع.

مطلوب محاسبين عام.

مطلوب مراقبين جودة.

مطلوب منسق بيع.

مطلوب كاشير.

مطلوب شيف أجبان.

مطلوب شيف جزارة.

مطلوب موظفين استلامات.

مطلوب سائقين.

مطلوب عمال خدمات.

مطلوب أفراد امن.

الشروط والمزايا

أعلنت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق متوسط، ولا يشترط خبرة، ويشترط تقديم موقف واضح من التجنيد والتفرغ التام للعمل، وتقدم الشركة رواتب مجزية واجازات سنوية وتأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف المعلنة أعلاه يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة عرفة ماركت” من خلال تسجيل كافة البيانات المطلوبة، ثم الحضور للمقابلات الشخصية بالعنوان التالي: مركز شباب المحافظة بالإستاد الرياضي بالفيوم، وذلك يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024.