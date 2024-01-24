طبيب منتخب مصر عن إعلان كلوب عودة صلاح لإنجلترا: هذا الأمر أحزن قائد الفراعنة

الرياض - أميرة القحطاني - رد محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المصري، على الانتقادات التي تعرض لها جاء بعد إصابة النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر، خلال مباراة مصر وغانا، وقد خرج “فخر العرب” من المباراة بسبب شد في العضلة الخلفية.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتوجه إلى ليفربول لتلقي العلاج هناك، وهذا الأمر أثار غضب الجماهير والإعلام نظرًا لترك قائد المنتخب للمعسكر في ظروف صعبة خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وفي تصريحات لقناة “أون تايم سبورت”، قال أبو العلا: “محمد صلاح أجاب عن الإصابة في المؤتمر الصحفي، نحن نقوم بعملنا على أعلى مستوى، وليس من الطبيعي أن تكون المعلومات متاحة للجميع خاصة عن إصابة نجم كبير مثله”.

وأضاف: “الإصابة عبارة عن شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وقمنا بدورنا على أعلى مستوى، لا أنتظر طبيب في نادٍ آخر يقول لي ماذا أفعل”.

كما أشار أبو العلا إلى أن لديهم إمكانيات جيدة جدًا، لكنه سيسافر إلى بلد آخر بعد يومين، حيث لا تكون الإمكانيات كبيرة والمكان ليس جاهزًا.

وبالرد على سؤال حول موقفهم بعد إعلان كلوب عودة صلاح، أجاب: “بالتأكيد، لأن هذا لم يكن متفقًا عليه، وبالتأكيد هذا الأمر أحزن صلاح، حيث يسعى ليكون جاهزًا في أسرع وقت للانضمام إلى المنتخب”.