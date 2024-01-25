لصاحب العمل.. استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة 1445 داخل المملكة السعودية

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر استعلام عن وافد موظف من الأمور المهمة التي يجب على أصحاب العمل القيام بها قبل توظيفه، في المملكة العربية السعودية التي تولي إهتماما كبيرا بتطوير الخدمات الالكترونية لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين، أصدرت خدمة إستعلام عن موظف بشكل إلكتروني مما يوفر الوقت الجهد على أصحاب الأعمال عن طريق إدخال رقم إقامته عبر موقع وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية المعتمد والحصول فورا على تفاصيل عمله الحالية والسابقة.

استعلام عن موظف برقم الإقامة 1445

1-يمكنك بدء دخول صفحة استعلام الالكتروني، 2- ثم تحديد جنسية الموظف، 3- يليّه إدخال رقم الاقامة للموظف بشكل صحيح،4- ثم الضغط على زر بحث، ستظهر لك معلومات الموظف الوافد بما في ذلك اسمه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته.

تتيح الخدمة المذكورة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرصة لصاحاب العمل نفسه باجراء الاطلاع على تفاصيل الموظف لديه عبر الاستعلام وتشمل البيانات الشخصية والوظيفية ومعلومات الإقامة دون الحاجة لزيارة مكتب العمل بشكل شخصي.

خدمة استعلام موظف وافد

يمكن الوصول الى معلومات الوافد الموظف عن طريق رقم الحدود

كذلك يمكن إجراء الاستعلام للتحقق من تفاصيل الموظف عن طريق رقم الجواز

يمكن ايضا أن يتم الاستعلام عن موظف وافد عن طريق رقم الإقامة الخاص به.

موقع استعلام موظف وافد

أنشأت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية صفحة مخصصة للاستعلام عن موظف وافد بطرق سهلة ومبسطة توفر الوقت والجهد للحصول الفوري على معلومات الموظفين بنقرة زر، حيث يمكن لأصحاب الاعمال تسجيل الدخول وزيارة الرابط التالي الاستعلام عن موظف وافد للحصول على المعلومات عن الموظف المعني بسرعة وسهولة