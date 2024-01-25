اكتشاف بقايا مقبرة “ضائعة” عمرها 4000 عام في أيرلندا

الرياض - أميرة القحطاني - اكتشف عالم آثار أيرلندي مقبرة مائلة قديمة ( كانت مرسومة وتم رسمها في القرن التاسع عشر ولكنها فقدت منذ ما يقرب من 200 عام)، حيث وجد الباحث المحلي بيلي ماج فلون، عالم الآثار والخبير في الفلكلور في جامعة القلب المقدس في بلدة دنغنلي الأيرلندية ، المقبرة باستخدام تقنية الفوتوجرامتري، وهي تقنية يتم فيها تجميع الصور رقميًا لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد افتراضي يمكن تدويره وفحصه بالتفصيل.

يعيش Mag Fhloinn في منزل أسفل التل حيث أعاد اكتشاف القبر، بالقرب من Ballyferriter ، وهي قرية في الطرف الشرقي من هضبة Dingle في أقصى جنوب غرب أيرلندا، على مدار السنوات القليلة الماضية، قام بتفتيش المنطقة المحيطة بكاميرته بحثًا عن القبر، والذي ورد أنه تم تدميره بضع سنوات بعد رؤيته آخر مرة في عام 1838.

في سبتمبر، أثناء إنشاء نموذج فوتوغرامتري من صوره لموقع محتمل، لاحظ أن شكل أحد الأحجار التي رآها قبل أيام قليلة كان مشابهًا لواحد في الرسم التاسع عشر.

قال لموقع Live Science: “لقد قمت بتدوير أحد الأحجار على الشاشة ، ولاحظت أنها تتطابق مع أحد الأحجار الموجودة في الرسم التوضيحي من عام 1838، لذلك اعتقدت أنني على الطريق الصحيح”، بعد ذلك تم فحص الموقع في ديسمبر من قبل Mag Fhloinn وعالم آثار من دائرة الآثار الوطنية في أيرلندا ، وأكدوا أنه القبر البالغ من العمر 4000 عام المعروف باسم “Altóir na Gréine” (“مذبح الشمس” باللغة الأيرلندية).

شرح Mag Fhloinn أن القبر زاره ورسمه في عام 1838 من قبل أرستقراطية إنجليزية تدعى Georgiana Chatterton، لكن بعد حوالي 14 عامًا ، في عام 1852 ، أفاد عالم الآثار Richard Hitchcock أن القبر قد تم “كسره وحمله” ، على الأرجح لاستخدام حجارته في مبنى.

منذ تقرير Hitchcock الذي مضى عليه 170 عامًا ، كان يُعتقد أنه لم يبق شيء هناك وأن الموقع كان “مفقودًا” – حتى تم العثور على الموقع مرة أخرى بواسطة Mag Fhloinnالذي أوضح أن أحد الحجارة القديمة فقط لا يزال قائماً، لكن التفتيش الأخير رصد ما لا يقل عن ثلاثة أحجار كبيرة مدفونة تحت الأرض والشجر في الموقع.

يبدو أن الهيكل كان “مقبرة إسفين” – وهو نمط ميغاليتي ، شائع في أيرلندا في ذلك الوقت، يتميز بصندوق كبير من الحجارة التي تقف رأسًا على عقب مغطاة بقمة حجرية مائلة.

يحدد النمط تاريخه إلى العصر “الكاليتشوليتي” ، أو العصر البرونزي – وهو فترة بين 4500 و 4000 عام قبل الميلاد في أيرلندا عندما بدأ استخدام النحاس في أيرلندا، بعد العصر الحجري مباشرة ولكن قبل العصر البرونزي.

موقع بعيد

قال ماج فلون أنه من غير المحتمل العثور على أي رفات بشرية في موقع القبر، تم اكتشاف عظام بشرية محرقة في مقابر أخرى في غرب أيرلندا، لكن الأرض في Altóir na Gréine كانت على الأرجح رطبة جدًا بحيث لم يصمد أي منها، بناءً على مقابر أخرى ، من المحتمل أن تكون رفات عدة أشخاص قد دُفنت هناك، كما قال.

يشير الميل الدقيق الذي تم تسجيله بواسطة Chatterton إلى أن Altóir na Gréine قد يكون له ميل مماثل، تم بناء القبر على ظهر التل، مع إطلالات خلابة على المناطق الريفية القريبة والبحر ، وستكون مهمة Mag Fhloinn التالية هي إيجاد طريقة سهلة لزيارة الموقع.