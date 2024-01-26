الزمالك يتعاقد مع إلياس الجلاصي “جوكر المصري”

الرياض - أميرة القحطاني - تمكن نادي الزمالك من إتمام التعاقد مع لاعب خط الوسط التونسي إلياس الجلاصي، لاعب نادي الاتحاد الرياضي المنستيري السابق، والنادي المصري البورسعيدي الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لموسم 2023/2024.

ووفقًا لمصدر موثوق، توصلت إدارة القلعة البيضاء إلى اتفاق شامل مع الجلاصي بشأن جميع جوانب العقد، وينتظرون الآن موافقة إدارة النادي البورسعيدي على العرض المالي المقدم.

وقد قام أحد مسؤولي الفريق الأبيض بالتواصل مع إدارة المصري بهدف معرفة مطالبهم المالية، حيث رغبوا في الحصول على المبلغ المتفق عليه نقدًا، ورفضوا فكرة دخول اللاعب في صفقات تبادلية.

إيلياس الجلاصي متمكن من اللعب في عدة مراكز، سواء في تقديم التمريرات الحاسمة أو على الأطراف الأيمن والأيسر. وقد نجح الجلاصي، البالغ من العمر 28 عامًا، في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين هذا الموسم مع المصري.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء إلى تدعيم صفوف الفريق من خلال ضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد نجاحها في رفع إيقاف القيد.