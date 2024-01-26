مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات

الرياض - أميرة القحطاني - كشفت شركة سامسونج عن أحدث إصداراتها من هواتفها الذكية من سلسلة Galaxy S، والتي تتضمن هاتف Galaxy S24 وS24 Plus وS24 Ultra، وقد كشفت الشركة عن أهم مميزات هذه الهواتف، بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والمساعد الذكي Galaxy AI.

ويأتي هاتف Galaxy S24، باعتباره أحد أقوى وأفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، والمنافس الأقوى لهواتف iPhone 15 الجديدة، وفي هذا المقال، نستعرض مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15، وذلك من حيث التصميم والشاشة والأداء والنظام والكاميرا والبطارية والسعر.

مع إطلاق هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15، يجد المستخدمون صعوبة في اختيار الهاتف المناسب لاحتياجاتهم، كلا الهاتفين يقدمان أداءً قويًا وتصميمًا أنيقًا ومجموعة من الميزات الجديدة، ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الهاتفين التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرار.

التصميم

يتميز كلا الهاتفين بتصميم أنيق ومصنوع من مواد عالية الجودة، يتميز هاتف Galaxy S24 بظهر من الزجاج محمي بـ Gorilla Glass Armor مع إطار من التيتانيوم، بينما يتميز هاتف iPhone 15 بإطار من الألومنيوم.

الشاشة

يتميز هاتف Galaxy S24 بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة Quad HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، يتميز هاتف iPhone 15 بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Super Retina XDR ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى طبقة حماية Ceramic Shield glass، وكلا الشاشتين رائعة، ولكن تتميز شاشة Galaxy S24 بسطوع أعلى ومعدل تحديث أعلى.

الأداء

يعمل كلا الهاتفين بأحدث معالجات من سامسونج وآبل، يتميز هاتف Galaxy S24 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، بينما يتميز هاتف iPhone 15 بمعالج A16 Bionic، كلا المعالجين أسرع من أي معالج سابق، مما يضمن أداءً سلسًا وغنيًا بالميزات.

الكاميرا

يتميز هاتف Galaxy S24 بكاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. يتميز هاتف iPhone 15 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. تقدم كلا الكاميرتين صورًا ومقاطع فيديو رائعة، ولكن تتميز كاميرا Galaxy S24 بدقة أعلى وميزات أكثر تقدمًا.

البطارية والشحن

يتميز هاتف Galaxy S24 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، بينما يتميز هاتف iPhone 15 ببطارية بسعة 3349 مللي أمبير في الساعة، كلا الهاتفين يدعمان الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

نظام التشغيل

يعمل هاتف Galaxy S24 بنظام Android 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6.1، بينما يعمل هاتف iPhone 15 بنظام iOS 17.

مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15

المواصفات Galaxy S24 iPhone 15 الحجم 6.8 بوصة 6.7 بوصة النوع AMOLED OLED الدقة Quad HD+ (3088 × 1440) Super Retina XDR (2778 × 1284) معدل التحديث 120 هرتز 120 هرتز الأداء Snapdragon 8 Gen 2 A16 Bionic الذاكرة 12/16/24 جيجابايت 6 جيجابايت التخزين 128/256/512/1 تيرابايت 128/256/512 جيجابايت الكاميرا الخلفية 200 ميجابكسل (عريضة) + 50 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 10 ميجابكسل (تليفوتوغرافي) + 12 ميجابكسل (تليفوتوغرافي بزوايا عريضة) 48 ميجابكسل (عريضة) + 12 ميجابكسل (فائقة الاتساع) الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل 12 ميجابكسل البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة 3349 مللي أمبير في الساعة الشحن شحن سريع (45 واط)، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط سريع (20 واط) وشحن لاسلكي بقوة 15 واط. الألوان يأتي الهاتف بألوان “التيتانيوم الأسود والتيتانيوم الرمادي والتيتانيوم البنفسجي والتيتانيوم الأصفر”. يأتي الهاتف بألوان “الأسود والأخضر والأصفر والأزرق والوردي”. النظام التشغيل Android 14 iOS 17 السعر يبدأ من 1200 دولارًا يبدأ من 900 دولارًا

شاشة AMOLED رائعة بدقة Quad HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

كاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 200 ميجابكسل تقدم صورًا ومقاطع فيديو فائقة الجودة.

أداء قوي بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 2.

أحدث نظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6.1 مع دعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.

مقاومة للماء IP68.

دعم كامل للقلم الـ S-Pen.

بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

صوت ستريو .

دعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

مميزات هاتف Galaxy S24

تصميم أنيق ومصنوع من مواد عالية الجودة.

مقاومة الماء والغبار بشهادة الـ IP68.

نظام تشغيل iOS 17 بسيط وسهل الاستخدام.

سماعات استيريو.

دعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

منفذ شحن Type C.

السعر

مميزات هاتف iPhone 15

يبدأ سعر هاتف Galaxy S24 من 1200 دولارًا، بينما يبدأ سعر هاتف iPhone 15 من 999 دولارًا.