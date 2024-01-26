الرياض - أميرة القحطاني - انقاص الوزن.. لتقليل الوزن ما هي كمية الدهون الجيدة التي يجب أن تتناولها؟، يربط العديد من الأشخاص كلمة “دهون” بأي شيء سلبي.

ولكن في الواقع، بعض الدهون مفيدة لك بل وضرورية للحفاظ على صحتك العامة، ويجب عليك تناول بعض الدهون حتى لو كنت تتبع نظامًا غذائيًا.

نكتشف من هذه الدراسة مقدار الدهون الصحية التي يجب استهلاكها من أجل إنقاص الوزن. كما جاء في موقع Times now.

مصادر الدهون الصحية التي تساعد في انقاص الوزن

تشمل الأطعمة الغنية بالدهون الصحية المكسرات والبذور والأفوكادو والمأكولات البحرية الدهنية.

توفر هذه الدهون أحماض دهنية مهمة تعدّ ضرورية للصحة العامة وتقليل الالتهابات ووظيفة المخ.

تعدّ الوجبة المغذية قليلة الدهون غير كافية لأن النظام الغذائي المتوازن يجب أن يشملها.

مع أنّ الدهون الصحية تحتوي على سعرات حرارية أكثر من البروتينات أو الكربوهيدرات.

إلا أنها تساعدك على الشعور بالشبع مدّة أطول، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام ويساعد في إنقاص الوزن.

كمية الدهون الجيدة التي يجب عليك تناولها

عمر الشخص وجنسه ومستوى نشاطه وصحته العامة لها دور في كمية الدهون التي يتناولها.

ولكن كقاعدة عامة، يجب أن تستهلك 20-30٪ من السعرات الحرارية اليومية على شكل دهون.

يعتبر زيت الزيتون والأفوكادو والمأكولات البحرية الدهنية مصادر جيدة للدهون غير المشبعة.

علاوة على ذلك، تحتاج إلى تحقيق التوازن بين أنواع الطعام الذي تتناوله والدهون التي تستهلكها.

يجب عليك مراعاة التنوع في نظامك الغذائي وتجنب استهلاك كميات زائدة من فئة غذائية معينة، مثل الدهون عند محاولة انقاص الوزن.