إطلاق OnePlus Nord N30 SE 5G بهدوء مع معالج Dimension 6020 للأسواق العالمية

الرياض - أميرة القحطاني - في الأسبوع الماضي، كشفت العلامة التجارية OnePlus عن OnePlus 12، وOnePlus 12R، وBuds 3 TWS عالميًا، والآن أطلقت العلامة التجارية بهدوء جهازًا جديدًا، تحت اسم OnePlus Nord N30 SE 5G للأسواق العالمية، يصل هذا الجهاز كخليفة لجهاز Nord N20 SE الذي تم الإعلان عنه في عام 2022، وهو يحتوي على بعض الترقيات الإضافية مقارنة بالإصدار السابق.

OnePlus Nord N30 SE 5G

مواصفات Nord N30 SE 5G

تم إدراج OnePlus Nord N30 SE 5G على موقع OnePlus الإلكتروني دون ضجة كبيرة، ويتمتع بالميزات الأساسية التالية: