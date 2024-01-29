اسماء بنات حلوة وجميلة هدية للأزواج – أسماء بنات نادرة ومعانيها للمواليد الإناث

الرياض - أميرة القحطاني - اسماء بنات كلمتان مرتبطتان في بحث الأولياء بصفة عامة والأمهات خاصة بكلمات عديدة تدخل في تركيب اسم البنت المنتظر قدومها، نقدم على “الخليج 365” مجموعة من اسماء بنات حلوة ونادرة وراقية وجميلة كهدية رمزية من إدارة الموقع، واسماء بنات إسلامية واسماء بنات جديدة.

بالإضافة لمعانيها ليتمكن الأزواج من اختيار اسماء للمواليد الاناث هاته الأسماء سيكون لها تأثير مباشر على شخصية البنت في المستقبل كما سيميزها من بين بنات الجيران والأهل .

اسماء بنات 2024

ينشغل الآباء والأمهات أثناء فترة الحمل وقبل موعد الولادة بالبحث عن اسم المولود الجديد سواء كان أنثى أوذكر، لاختيار إسم مناسب يحمل معنى مميز لطفلهم خصوصا إذا كانت المولودة أنثى، فذلك يتطلب البحث عن اسماء بنات 2021 جميلة ورقيقة واسماء بنات فخمه وملكيه، وهو ما دفعنا لحصر مجموعة كبيرة من أفضل اسماء البنات اسماء بنات حلوين جدا في عام 2024.

اسماء بنات ٢٠٢٠ مميزة تعتبر من الكلمات الأكثر بحثا على شبكة الأنترنت من قبل الأباء والأمهات، وكالعادة يحتار الأولياء في اختيار الاسم المناسب لابنتهم ما يدفعهم إلى البحث عبر المواقع الإلكترونية عن اسماء بنات جديدة أو اسماء بنات اسلامية واسماء بنات جديدة، وبعض العائلات تفضل البحث عن اسماء بنات إسلامية .

نوة: النظرة إلى الأشياء سريعا

سيرين: ومعناه الفتاه الحلوة العذبة

جوانة : شنطة العطورات والطيب

مهرة: المرأة عظيمة المهر

كأرمن : اسم زهرة برية في اسبانيا

جودي : جبل الجودي الذي رست عليه سفينة نوح

اسماء بنات حلوة

آمنة اسم أم النبي صلى الله عليه و سلم و معناه المستقرة أو الوادعة

ابتعاث بمعنى خلق الحركة في الشيء الهادئ

أزهار جمع زهرة

أحلام : حلم : طول الأناة والصبر أو ما يراه النائم من خيالات ورؤى .

إخلاص : أمانة

أروى : أنثى الوعل أو الفتاة الجميلة .

أزهار : نبات جميل ذو زهر وألوان .

أسرار : أخبار مكتومة ، غير معلنة .

آيات : آية : علامة .

ائتلاف : من الإلفة والتوافق .

ابتسام – ابتسامة : ضحكة خفيفة ، رقيقة تبيّن مشاعر السرور والسعادة

ابتعاث : إرسال إلى ناحية ما ، أو إيقاظ وخلق الحركة في ما كان هامداً

ابتهاج : سرور ، انشراح ، بهجة .

ابتهال : تضرع ، دعاء للحصول على أمر مُبتغى

سدرة : سدرة المنتهى نوع من الأشجار

لينة : نخلة

دانية : قريبة

إسراء : غني عن التعريف

آلاء : نعم

هتان: المطر الخفيف المتواصل

تالا .. وهي النخلة الصغيرة

نورسين : ضوء القمر

رانسى : اسم غزال ويقال اسم نهر أيضا

ماذى : العسل الأبيض

مياسين : وهى النجمة البعيدة

اسماء بنات غريبة مع اسماء بنات مغربية

إسعاد : من السعادة ، تقديم السعادة للآخرين .

أسل : سيف أو نبات دقيق الغصن .

أسمى : أعلى منزلة . أرفع .

أسماء : جمع اسم .

أسمهان : علا وارتفع .

أسيل : الخد الناعم الملمس .

أشجان : شجن ، حزن .

ريتاج : الباب العظيم ومنه إسم باب الكعبة المشرفة,ويقال قفل الكعبة

جوليا : إسم لاتيني معناه الشابة في عقلها وقلبها

رزان : ذات رزانة ووقار

أشواق : شوق : صبابة وجوى .

أصالة : ذات مجد أصيل .

أصيلة : بنت الحسب والنسب .

أضواء : أنوار .

اعتدال : من عدل : سار سيراً مستقيماً .

اعتزاز : افتخار بالعزة .

اعتكاف : انزواء ، ابتعاد .

اعتماد : قصد ، اتكال ، توكّل .

أغاريد : غناء ، أهازيج .

افتكار : إعمال الفكر وتغليب العقل .

لاما : نوع من الحيوان يشبه الغزال

ليم : الصلح والوفاق ويعتبر من ضمن اسماء بنات نادرة

لوليا : من اللولو أو الدانة

ريمان : مثنى ريم والريم هو الظبي الصغير

أسيل : الأملس والناعم

ريما : الغزال الناصع البياض

إقبال : مجيء ، قدوم .

إكتمال : إتمام ، إنجاز .

إكرام : تعظيم ، تكريم .

ألطاف : الرفق والرقة والعذوبة .

ألفة – ألفت : من الأنس ، وتكتب بالتاء الطويلة في الأسماء التركية .

ألمى : ظل كثيف أسود .

داليا : الناعورة التي يديرها الماء ,شجرة العنب

ديالا : منسوب إلى نهر ديلي في العراق أو العسل والشهد

كادي : الماء البطئ الجريان ,نوع من أنواع الأزهار

وسن : النعاس ,ثقل النوم

وجد : الحب الشديد

اسماء بنات 2020 جديدة مع معانيها

ريفال : طويلة الشعر،المتبخترة في مشيها

أليس : كلمة أعجمية تعني النعومة .

أمان : دعة ، استقرار ، هدوء .

أماني : أمنية : وهي البُغية أو الطلب .

امتنان : شكر ، تقدير .

أمجاد : ج . مجد .

أمل : رجاء ، تمني .

أميرة : ذات أمر وسلطان .

أميمة : تصغير ( أمّ ) أو هي مطرقة الحداد .

أميّة : تصغير ( أمة ) أي عبدة أو جارية .

أمينة : وفّية ، مخلصة .

انتصار : إحراز النصر أو إعانة المظلوم ونصرته .

راما : ستار الكعبة

جوري : الورد الأحمر الكبير

دانية : القريبة المحببة للقلوب

لينا : النخلة الصغيرة

ميسم : العضو المؤنث في الزهرةو يعتبر من ضمن اسامي بنات غريبه

سجى : الصفات الحميدة

بارعة: فائقة الجمال.

بارقة: مشرقة.

باسلة: شجاعة.

باسمة: تعبير عن الفرح وهو منزلة تقل عن الضحك.

بان: شجر طيب الرائحة.

بانية: التي تبني وتعمر.

باهرة: التي تبهر النظر بحسنها وجمالها.

بتول: عذراء لم يمسها رجل.

بثنة ـ بثينة: الأرض اللينة السهلة.

بدر: القمر ليلة اكتماله.

بدر الدجى: القمر الذي يطلع في الظلام.

بدرة: كيس النقود.

بدرية: نسبة إلى البدر.

بدور: مصدر بدر.

بديعة: سمينة، أصيلة لامثيل لها.

روانا : السفر والدليل

جالا : كلمة فارسية بمعنى المنطقة المرتفعة

فريال : بمعنى الدلع

إنجي : لؤلؤة

تاليا : نور الجنة

جوليا : الشباب

أجمل اسامي بنات 2020 البنات

بلسم: شجر يداوى به.

بلقيس: اسم أعجمي عرفت به ملكة سبأ التي قصدت النبي سليمان عليه السلام.

بلماء: ليلة البدر لعظم القمر فيها.

بلند: لفظة فارسية بمعنى عالية المنزلة.

بنان: رؤوس الأصابع.

بنفسج: زهر جميل ذو رائحة زكية.

بها ـ بهاء: جسن/ جمال/ ظرف.

بهية: صاحبة بهاء وجمال.

رسيل : الماء العذب

رودينا : السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم لغار حراء

وروديناهي أول سيدة مجاهدة صنعت الرماح والسهم

تالين : منتهى الحلا

ريتال : المرتلة في القرآن ويعتبر من ضمن اسماء بنات كيوت

ريتان : الماء الموجود في الأصداف

تباهي: افتخار.

تذكار: ذكرى.

ترف: عيش رغيد.

تغاريد: زقزقة العصافير.

تقوى: الخشية والخوف.

تقية: ورعة.

تمارة: بائعة التمر.

ثناء: مديح، إطراء.

ثنية: طول المقام.

ثواب: الجزاء خيرا.

ثورة : تمرد.

ثغاء: صوت الشاة.

ثغامة: زهرة جبلية بيضاء الثمر والزهر.

ثمينة: مرتفعة الثمن غالية.

ثراء: غنى، بذخ، ترف.

اسماء بنات حلوين و جديدة

مادلين : حلوى وفاكهه صيفيه

ماريه : وليس ماريا … امراه بيضاء واسم ماريا القبطيه احلى مثال

مايا : مأخوذ من الام معناه الام المرضعه

مغاني : جمع مغنى نعناته منزل واقامه

منار : موضع النور

منيفه : تامه الطول والجمال

ميرا : عربي مأخوذ من ميرة ..طعام يذخره الانسان ..

ميلاء : شجره كثيره الاغصان

جلسان: ورد أبيض ذو رائحة زكية.

جلنار: اسم فارسي يطلق على زهر الرمان.

جلواء: ذات سعة.

جليلة: موقرة.

جمانة: أي لؤلؤة صغيرة وتطلق هذه التسمية على مقدم السفينة

جمال: حسن، بهاء.

جمالات ـ جملات: ذات جمال.

جنا : كل ما يجنى من الثمر.

جنان: الليل/ أو القلب والروح.

جنين: الولد ما دام في الرحم.

جهاد: القتال في سبيل الله، نضال.

جيهان: الدنيا.

جهينة: غلظة الوجه.

جوانا: الشابة

اسماء بنات حديثة

تولين ضوء القمر، نوع من الأزهار

هيام العشق الكبير

ريناد تراب الجنّة، بخور الكعبة ال

جميلة حلوة

حلا جمال

عتاب الملام

أنيسة مأنوس بها

أناهيد الزهور أو ألهة الشمس

إيثار التفضيل

إنصاف العدل

إنتصار الفوز

إغراء الاجتذاب الذي لا يقاوم

اسماء بنات بحرف الباء

باهرة ساطعة الاضاءة

بهيرة صاحبة السعي الشديد

بسنت زهرة ذات رائحة مميزة

بيداء الفلاة، المكان المستوي المشرف

بيارق الاعلام الكبيرة والكثيرة

بهيرة السيدة الشريفة

اسماء بنات حلوة ونادرة

أسيل: الخد الناعم

أغاريد: غناء

أليس: النعومة

ألين: أجمل نساء العالم

ألماس: حجر كريم

أسيف: رقيقة القلب

أمار: أميرة الأميرات

أمل: التمني والرجاء

أمل: الرغبة

أطياف: خيال

بسيل: الشجاعة

بسنت: زهرة من الزهور الجميلة

بشيرة: المرحة

بهية: جميلة

أمل : طيبة قلب

أسماء : مخلصه

يسرى : شخصية قوية

ايمان : معناه دين

خاشعة : المتضرعة إلى الله

ضياء : النور

سلسبيل ومعناها الماء العذب

ترف من أسماء البنات بمعنى رغد العيش

مرح اسم بنت يعبر عن شدة الفرح

لينا وهو اسم بنت بمعنى النخلة الصغيرة

لميس بمعنى اللمس

أسمى من أسماء البنات العربية بمعنى أعلى وأرفع

أسوة اسم بنت عربي قديم معناه قدوة

أشجان من أسماء البنات التي تعبر عن الحزن

أفراح من الأسماء التي يكثر اطلاقها على البنات في مصر بمعنى التعبير عن السرور والفرحة

أفكار هو أيضا من الأسماء المصرية ويعبر عن الذكاء

أميرة من اسماء البنات العربية الأكثر انتشارا في جميع الدول العربية ومعناه بنت الملك أو زوجته أو السيدة الحاكمة

هويام : اسم بنت على وزن رزان