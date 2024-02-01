أفضل مشروب صحي يحسن صحة القلب ويحافظ على صحة البشرة ويكافح التجاعيد

الرياض - أميرة القحطاني - للحفاظ على نمط حياة صحي والحصول على بشرة مثالية يتطلب اتباع نمط حياة صحي شامل، يشمل اتباع نظام غذائي متوازن وترطيبًا مناسبًا وممارسات عناية بالبشرة جيدة، ولذلك فان عصير التفاح والبنجر والجزر، أو كما يُعرف أيضًا باسم “عصير المعجزة” يحقق ما سبق، نظرًا لفوائده الصحية العديدة.

فوفقا لتقرير نشره موقع “Times of India”، فإن عصير التفاح والشمندر والجزر، يمكن أن يوفر فوائد جمالية محتملة، كما يحافظ على صحة القلب ويعزز المناعة، فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في حماية البشرة من التلف وتعزيز إنتاج الكولاجين، ونتابع الآن عرض اهم فوائد عصير التفاح والبنجر والجزر.

العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتويها عصير التفاح والبنجر والجزر

يحتوي عصير المعجزة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك:

فيتامين A: ضروري لصحة العين والجلد والمناعة.

فيتامين C: ضروري لصحة المناعة والعظام والأسنان.

فيتامين E: مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف.

حمض الفوليك: ضروري لنمو الجنين وتطوره.

الحديد: ضروري لنقل الأكسجين في الدم.

الكالسيوم: ضروري لصحة العظام والأسنان.

فوائد عصير المعجزة “التفاح والبنجر والجزر”

يُعتقد أن عصير المعجزة يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العامة بعدة طرق، بما في ذلك:

تعزيز المناعة: يحتوي “عصير المعجزة” على فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف، كما يساعد أيضًا في تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يساعد الجسم على محاربة العدوى.

تحسين صحة القلب: فهو يحتوي على بيتا كاروتين مضاد للأكسدة، حيث يساعد في حماية القلب من الضرر، ويمكن أن يساعد بيتا كاروتين أيضًا في خفض الكوليسترول الضار وتحسين ضغط الدم، كما أن البنجر غني بالنترات التي تساعد في تحسين تتدفق الدم وتحسين الدورة الدموية.

خفض ضغط الدم: يحتوي “عصير المعجزة” على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم، وفي خفض الضغط عن طريق إخراج الصوديوم من الجسم.

تحسين الهضم: يحتوي “عصير المعجزة” على الألياف، والتي تساعد على تنظيم الهضم وتقليل الإمساك.

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تحسين صحة البشرة: يعد”عصير المعجزة” غني بفيتامين A، وهو ضروري لصحة الجلد، فهو يساعد في الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة، حيث يساعد التفاح والبنجر في ترطيب البشرة نظرا لاحتواءهم على كمية كبيرة من الماء، كما يساهموا في طرد السموم والحفاظ على خلايا الجلد بشكل جيد.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: يحتوي “عصير المعجزة” على مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف، وقد يساعد استهلاك مضادات الأكسدة بانتظام في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.