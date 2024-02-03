سامسونج تُثير الجدل بتغيير ألوان شاشات Galaxy S24: هل هو عيب أم تحسين؟

الرياض - أميرة القحطاني - أثارت شركة سامسونج الجدل مؤخرًا بعد تلقيها شكاوى من مستخدمي تشكيلة Galaxy S24 Series حول شاشات هواتفهم، حيث اشتكى المستخدمون من أن ألوان شاشات هواتفهم باهتة مقارنة بتشكيلة Galaxy S23 Series.

وعد من سامسونج بالإصلاح

في البداية، وعدت سامسونج بإصلاح هذا الخلل، لكنها فاجأت المستخدمين بتصريح جديد، حيث قالت سامسونج أن ألوان شاشات Galaxy S24 ليست عيبًا، بل هي نمط جديد للصور تم تصميمه لزيادة راحة المستخدم، وأوضحت سامسونج أنها قامت بتعديل الألوان والسطوع لتوفير تجربة مشاهدة طبيعية أكثر.

استياء بعض من مستخدمي جالاكسي اس 24

وقد أثار هذا التصريح استياء بعض المستخدمين الذين يفضلون الألوان الزاهية، وبينما تؤكد سامسونج أن لا عيب في شاشات Galaxy S24، تبقى إمكانية إصدار تحديث مستقبلي لإضافة وضع جديد يعزز تشبع الألوان.

يبقى السؤال: هل ستستجيب سامسونج لطلبات المستخدمين وتصدر تحديثًا لتغيير ألوان شاشات Galaxy S24؟ وهل سيتقبل المستخدمون نمط الألوان الجديد أم سيطالبون بعودة الألوان الزاهية؟

في الختام، تُعدّ هذه القضية اختبارًا لرضا العملاء لسامسونج، وسنرى كيف ستتعامل الشركة مع هذه الشكاوى، ما هو رأيك أنت؟ هل تفضل الألوان الزاهية أم تفضل الألوان الطبيعية؟