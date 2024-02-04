محمد صلاح يوجه رسالة غامضة عبر إنستغرام: “كن نفسك، لا تكن كما يريدك الآخرون”

الرياض - أميرة القحطاني - نشر نجم ليفربول المصري محمد صلاح رسالة غامضة عبر حسابه على إنستغرام، تضمنت مقتطفات من أحد الكتب التي يقرأها خلال فترة التأهيل من إصابته، وجاء في رسالة صلاح: “اسمها طلع الأمل اللي جواك.. لأنه في الحقيقة الأمل موجود جواك بالفعل.. بس محتاج منك تصدقه وتستخدمه.”

رسالة غامضة.. من يقصد؟

وأضاف محمد صلاح: “رابعًا.. دي أهم واحدة.. كن نفسك، ما تكونش زي ما أي حد عاوز، ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين، وما تفصلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوزك 47 واللي عاوزك 39، واللي عاوزك 42.”

وتابع نجم ليفربول: “ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق خلالك أحلامه الشخصية، ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد ليه، أو مشروعه الاستثماري الخاص. ما تسحمش لأي حد يقبلك بشروط، أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط، انت نفسك وبس.”

تأتي هذه الرسالة بعد تعرض صلاح لانتقادات حادة من الجماهير المصرية بعد الأداء الباهت الذي قدمه مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية، وقد انصبت الانتقادات على موقف صلاح بعد إصابته، عندما أعلن مغادرة معسكر المنتخب للعلاج في ليفربول.

وخرج منتخب مصر من البطولة في دور الـ 16 بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

ماذا يقصد محمد صلاح ؟

يمكن تفسير رسالة صلاح على أنها رد على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا، فمن خلال التأكيد على أهمية أن يكون الإنسان على طبيعته وعدم الرضوخ لآراء الآخرين، يرسل صلاح رسالة مفادها أنه لن يتغير تحت ضغط الانتقادات.

وتشير الرسالة أيضًا إلى أن صلاح قد يكون يشعر ببعض الضغوطات من توقعات الجماهير المصرية العالية.

ويبدو أن صلاح يحاول من خلال هذه الرسالة أن يضع حدودًا بين حياته الشخصية وحياته المهنية، مؤكدًا على أنه لن يسمح لأي شخص بتحديد من هو أو ما يجب أن يفعله.

هل لرسالة محمد صلاح تأثير؟

من المرجح أن تؤثر رسالة صلاح على علاقته مع الجماهير المصرية، فمن ناحية، قد يرى البعض أن رسالته هي تعبير عن عدم احترامه لآراء الجماهير.

ومن ناحية أخرى، قد يرى البعض الآخر أن رسالته هي تعبير عن ثقته بنفسه ورغبته في أن يكون على طبيعته.

وبكل الأحوال تُعد رسالة محمد صلاح عبر إنستغرام تعبيرًا عن شخصيته القوية وثقته بنفسه، ويبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الرسالة على علاقته مع الجماهير المصرية في المستقبل.