أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر اليورو في بنك مصر اليوم إلى 33.02 جنيه للشراء و 33.27 جنيه للبيع. أسعار اليورو اليوم جاءت اليوم كالتالي: جاءت اليوم كالتالي: سعر اليورو في البنك المركزي المصري: وصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم إلى 33.15 جنيه للشراء و 33.30 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 32.98 جنيه للشراء و 33.27 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: تم تسجيل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 33.12 جنيه للشراء و 33.39 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي: وصل سعر اليورو فيه اليوم إلى 33.27 جنيه للشراء و 33.38 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الإسكندرية: بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 34.15 جنيه للشراء و 33.38 جنيه للبيع. سعر اليورو في السوق السوداء تم تسجيل سعر اليورو في السوق السوداء اليوم إلى 61.63 جنيه مصري

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