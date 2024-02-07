“يبدأ بمواجهة كرواتيا”.. طريق حسام حسن مع المنتخب الوطني في 2024

الرياض - أميرة القحطاني - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا تعيين حسام حسن، النجم السابق والمدرب المتميز، كمدير فني للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي لم يحقق النجاح المطلوب مع الفراعنة في كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

ويشارك في الجهاز الفني مع حسام حسن، كل من: طارق سليمان كمدرب مساعد، وسعفان الصغير كمدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى وليد بدري في منصب المدير الإداري، وإبراهيم حسن كمدير للفريق، ويجري حاليًا التفاوض لتعيين مدير فني مساعد.

من المتوقع أن يكون طريق حسام حسن مع المنتخب الوطني صعبًا في عام 2024، حيث سيشارك الفراعنة في بطولة قوية في الإمارات، يواجهون فيها منتخب كرواتيا، الذي يحتل المرتبة الثالثة عالميًا، وتونس المصنفة أفريقيًا، بالإضافة إلى منتخب نيوزيلندا. كما سيواجهون بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، وهي مواجهات مهمة تتطلب التركيز والتحضير الجيد.

ومن المتوقع أن يشارك منتخب مصر في مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب خلال فترة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. وبسبب غياب تحديد المواعيد النهائية، ينتظر الاتحاد الدولي لكرة القدم تأكيدًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن هذه المباريات والترتيبات المتعلقة بها.