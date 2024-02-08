موعد مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد نادي الهلال السعودي بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، لمباراة قوية أمام جاره النصر السعودي بقيادة لويس كاسترو في كأس موسم الرياض.

وحقق الهلال الفوز بنتيجة (4-3) على حساب فريق إنتر ميامي الأمريكي، بينما حقق النصر الفوز بنتيجة (6-0) في غياب نجمه البارز كريستيانو رونالدو على حساب فريق رفاق ليونيل ميسي.

ووفقًا لتصريحات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، فإن النصر سيكون قادرًا على التتويج باللقب في حالة التعادل أمام الهلال، بينما سيحتاج الهلال للفوز في المباراة الديربي للاحتفاظ بكأس موسم الرياض.

يشهد اللقاء عودة كريستيانو رونالدو من الإصابة، الذي سيقود النصر في المباراة المنتظرة، في حين يشارك الأسترالي بيهيتش كظهير أيسر جديد في صفوف الفريق.

تنطلق المباراة اليوم الخميس 8 فبراير 2024 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية على ملعب استاد المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

سيتم بث المباراة عبر قناة ssc sports 1 و 5 ssc sports و BEIN Sports المفتوحة، وسوف يعلق على اللقاء عصام الشوالي ومدحت شلبي وعلي سعيد الكعبي.