إبراهيم حسن: أي لاعب غير جاهز فنيًا لن يشارك مع المنتخب.. ولا توجد مشكلة مع محمد صلاح

الرياض - أميرة القحطاني - تحدث إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري الأول، عن توليه هو وشقيقه حسام مهمة القيادة الفنية للفراعنة، وعبر عن طبيعة العلاقة مع محمد صلاح وباقي اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة سي بي سي: “محمد صلاح يمثل قيمة كبيرة جدًا، فكنا نسعى لضمه إلى نادي الزمالك من المقاولون العرب عندما كنا نشغل منصب المدرب. رؤيتنا لصلاح كانت صائبة، إذ أنه صنع تاريخًا لمصر ولنفسه، ويجب على كل لاعب مهم أن يكتسب وضعه بجدارة في الملعب”.

وركز حسن على أن أي لاعب سيساهم في تحقيق نجاحات المنتخب المصري، سواء كان محليًا أو محترفًا، فسيجد دعماً كاملًا من الجهاز الفني والإداري.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تواصل مع صلاح وتريزيجيه وحجازي وجميع اللاعبين المحترفين، حيث سيتم اختيار اللاعبين الذين يكونون جاهزين تقنيًا وبدنيًا للانضمام إلى المنتخب.

وختم حسن بالتأكيد على أنهم لن يدعوا أي لاعب غير جاهز فنيًا للمشاركة مع المنتخب، سواء كان محليًا أو محترفًا، وأنه لا توجد مشكلات بينه وبين أي لاعب، بما في ذلك محمد صلاح.