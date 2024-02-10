عام التنين يبدأ اليوم: يحتفل مليارات الآسيويين ببداية العام القمري الجديد

الرياض - أميرة القحطاني - في العاشر من فبراير، تبدأ سنة قمرية جديدة في العديد من الدول الآسيوية (عام التنين)، حيث يتم تسجيل التقويم القمري الصيني باستخدام علامات الأبراج، والتي يبلغ مجموعها اثنتي عشرة علامة، واعتمادًا على السنة التي ولد فيها الشخص، يمكن تخصيصه لحيوان معين، ويعتبر التنين هو الحيوان الخامس في الأبراج الصينية، وتحكي إحدى الأساطير العديدة المحيطة بعلامات الأبراج الصينية عن الإمبراطور اليشم الأسطوري الذي دعا ذات مرة حيوانات مختلفة إليه للاحتفال بعيد مشترك. ثم وصلت الحيوانات الاثني عشر من علامات الأبراج واحدًا تلو الآخر – وهذا هو سبب ظهور الترتيب المعني.

يتم أيضًا تخصيص عنصر خاص لكل حيوان من الحيوانات الإثني عشر: النار والماء والمعادن والأرض والخشب، تشير إلى سنة الميلاد المعنية وتتغير كل عامين.

هذا العام التنين تحت رعاية التنين الخشبي، التنين هو أكثر الحيوانات احتراما في الثقافة الصينية، ووفقًا للتقاليد، يجسد المخلوق الأسطوري القوي القوة الإمبراطورية، بينما يمثل الخشب النمو والحيوية، عهده يعد بالسعادة والازدهار، آخر مرة تم فيها استخدام مزيج التنين والخشب كانت في عام 1964.

الاحتفال بالعام القمري الجديد ( عام التنين) في العديد من الدول الآسيوية

تقام السنة القمرية الجديدة في يوم مختلف من كل عام وعادة ما يتم الاحتفال بها في الدول الآسيوية في يوم القمر الجديد، والذي يقع بين 21 يناير و20 فبراير وفقًا للتقويم القمري الشمسي الصيني، تستمر الاحتفالات بعد ذلك عدة أيام، وكما هو الحال في عيد الميلاد لدينا، تجتمع العائلات معًا خلال هذا الوقت للاحتفال وتناول الطعام والشراب معًا.

غالبًا ما يُشار إلى السنة القمرية الجديدة أيضًا بالعام الصيني الجديد، وفي الأساس يعني نفس الشيء، ومع ذلك، لا يتم الاحتفال بالمهرجان في الصين فقط، ولذلك يطلق عليه الناس في كوريا الجنوبية وأماكن أخرى اسم السنة القمرية الجديدة، وبهذه المناسبة تحتفل Google بمهرجان هذا العام برسومات الشعار المبتكرة، وبالمناسبة، فإن عام التنين ينتهي في 28 يناير 2025، ثم تبدأ سنة الثعبان.