تسريب المواصفات التقنية لهاتف Oppo Reno 12 قبل الإطلاق الرسمي

الرياض - أميرة القحطاني - تم تسريب المواصفات التقنية لهاتف Oppo Reno 12 المتوقع الكشف عنه في الربع الثالث من عام 2024، ووفقًا للمعلومات المسربة ، ستقدم شركة Oppo نسختين مختلفتين، وإليكم التفاصيل

Oppo Reno 12

سيتميز الطراز الأساسي، Reno 12، بمعالج Dimensity 9200 من إنتاج MediaTek، هذا المعالج، المصنوع باستخدام تقنية 4nm (N4P) من TSMC ، يتضمن نواة ARM Cortex-X3 واحدة (3.0GHz) ، و 3 نوى ARM Cortex-A715 (2.85GHz) ، و 4 نوى ARM Cortex-A510 (1.8GHz)، واجهة الرسومات لمعالج MediaTek Dimensity 9200 مبنية على بنية Valhall 3 مع ARM Immortalis-G715.

ستتميز سلسلة Oppo Reno 12 بمستشعر Sony مخصص ، مما يعزز جودة صورة السلسلة.

يُقال أن الأجهزة تأتي بخيارات تخزين 256 جيجابايت و 512 جيجابايت ، بالإضافة إلى خيارات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) حتى 8 جيجا بايت و 12 جيجا بايتن ويشير التسريب إلى أنه سيتم تقديم سلسلة Reno 12 مع نظام ColorOS 14 استنادًا إلى نظام التشغيل Android 14.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يبدأ سعر طراز Oppo Reno 12 من 499 دولارًا أمريكيًا ، بينما يمكن أن يصل سعر Reno 12 Pro إلى 799 دولارًا أمريكيًا.

مواصفات سلسلة Reno 11