لماذا يعتبر عصير الكرفس مفيدًا للصحة: 6 أسباب تبرر قيمته الغذائية

الرياض - أميرة القحطاني - بين طبق مليء بالخضروات، نميل دائمًا إلى تناول الفلفل الأحمر اللذيذ والجزر أو الطماطم الكرزية، لكننا نتجنب دائما وضع الخضروات الورقية الخضراء في أطباقنا، والكرفس أحدها، رغم ذلك، يعد الكرفس من الخضروات التي توفر مغذيات أكثر من العديد من الخضروات الأخرى، كما أن لـ عصير الكرفس العديد من الفوائد الصحية!

ما هو الكرفس؟

الكرفس نبات أخضر مقرمش ينتمي إلى عائلة Apiaceae، إنه نبات مستنقع وينتمي إلى نفس عائلة الجزر والبقدونس، يُعرف الكرفس بطعمه المميز ومحتواه العالي من الماء، ويستخدم غالبًا في السلطات والشوربات والوجبات الخفيفة، إنه طعام قليل السعرات الحرارية يوفر العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات K و C، كما أنه يأتي على شكل سيقان طويلة، خضراء فاتحة، قوية وليفية مع أوراق في الأعلى.

أفضل طريقة لتضمين الكرفس في نظامنا الغذائي اليومي هي شرب عصير الكرفس أول شيء في الصباح.

ما هي الفوائد الصحية لشرب عصير الكرفس؟

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل شرب هذا العصير مفيدًا لصحتك العامة، وفقًا لخبيرة التغذية أفني كول:

ترطيب وتعزيز المغذيات

تقول خبيرة التغذية أفني كول: “عصير الكرفس مصدر جيد للترطيب بسبب محتواه العالي من الماء، مما يساعد على تعويض السوائل في الجسم، كما أنه مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات مثل A و K و C، والمعادن المختلفة، مما يساهم في استهلاك غذائي متوازن”.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يفيد الأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية.

دعم صحة القلب

قد تساهم مركبات مثل الفثاليدات الموجودة في الكرفس في خفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، كما يمكن أن يساعد محتوى الألياف في الكرفس في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

قد يساعد عصير الكرفس في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق العمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على طرد السموم، كما أن توفر الألياف فيه يدعم حركة الأمعاء المنتظمة ويقلل من خطر الإمساك.

إدارة الوزن

بفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية ومحتواه العالي من الماء، يمكن أن يكون عصير الكرفس إضافة مفيدة إلى خطة إدارة الوزن، حيث يوفر العناصر الغذائية دون سعرات حرارية زائدة.

تحسين صحة البشرة

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الكرفس في تعزيز صحة البشرة عن طريق مكافحة الإجهاد التأكسدي وتعزيز إشراقها، كما يساعد الترطيب الناتج عن هذا العصير في ترطيب البشرة بشكل عام، كما تقول أوني كاول.

كيفية تحضير عصير الكرفس

المكونات:

سيقان كرفس طازجة (عضوية إذا أمكن)

ماء (اختياري للتخفيف)

التحضير:

اغسل سيقان الكرفس جيدًا. قم بتقليم القاعدة والقمم المورقة، مع ترك السيقان. إذا كان لديك عصارة، ضع الكرفس في العصارة. إذا كنت تستخدم الخلاط، قطّع الكرفس إلى قطع صغيرة، ثم أضف الماء واخلطه وصفي العصير.

ما هي كمية عصير الكرفس الموصى بها يوميًا

في حين أن عصير الكرفس يوفر هذه الفوائد الصحية المحتملة، فمن الضروري الحفاظ على نظام غذائي وأسلوب حياة متوازنين، كما يجب عدم الإفراط في تناول هذا العصير “الكرفس”، قد تختلف استجابات الأفراد لهذا العصير ، لذلك من المستحسن استشارة أخصائي تغذية مؤهل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات صحية قائمة.

هل عصير الكرفس مفيد للمعدة؟