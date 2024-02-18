موعد توقف الدوري بناء على رغبة حسام حسن

الرياض - أميرة القحطاني - بناءً على تقرير إدارة رابطة الأندية المصرية، فقد عُقد اجتماع في مساء السبت بين الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، حيث تم عرض خطة العمل المستقبلية من قبل حسام حسن للفترات القادمة من التوقفات الدولية في شهر مارس ويونيو.

كما أكدت الرابطة في بيانها دعمها المستمر لمنظومة كرة القدم في مصر، مع تحديد مصلحة المنتخب الوطني الأول كأحد أولوياتها من أجل التحضير الجيد لتصفيات كأس العالم 2026.

وتم إصدار بيان رسمي يحمل نتائج الاجتماع، أعلنت خلاله الرابطة توقف الدوري بالتنسيق مع رغبة حسام حسن، حيث سيتم تعليق المباريات بعد الجولة الأخيرة في 12 مارس قبل فترة التوقف الدولي الأول، ثم سيتم تعليقه مرة أخرى بعد الجولة الأخيرة في 27 مايو قبل فترة التوقف الدولي الثانية، وسيتم الإعلان عن جدول مباريات الدوري العام بعد تعديلاته خلال 48 ساعة.

يُذكر أن منتخب مصر خرج من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في دور الـ16 بعد هزيمته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

ويستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية في الإمارات خلال شهر مارس المقبل، استعدادًا لتصفيات كأس العالم في يونيو المقبل.